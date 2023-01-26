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【罕見病例】女子多年行房劇痛難耐　剖腹產驚揭有「2個陰道」

健康 10:52 2023/01/26

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女子多年行房疼痛難耐，生子後揭竟有「2個陰道」。

澳洲一名女子18歲初嚐禁果時，發現過程令她疼痛難耐，當時她以為是自己的身體並未「準備好」。數年後發現問題依然存在，她曾做了一系列的檢查，但醫生宣稱一切正常，直至她21歲懷孕緊急剖腹生產時，醫生才赫然發現她有「2個陰道」。

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綜合外媒報導，澳洲女子Scarlett Rose多年來亦未能享受行房之樂，因為每當她行房時疼痛感隨之而來。自她18歲初夜起，她便已感到疼痛難耐，當時她以為是因為自己的身體並沒有準備好或是某處受傷了而致。

因自身障礙令Scarlett Rose一直也不能和丈夫有正常的性生活，然而丈夫更告訴她，認為她陰道的疼痛非常不正常。於是Scarlett Rose便到醫院求醫，並進行腹腔鏡手術、抹片及超聲波等檢查，可是醫生卻告訴她的檢查結果一切正常。

正常的檢查結果令她十分焦慮，因為找不到疼痛的源頭亦代表著無法解決。她更指

即使我和朋友們談論此事時他們也認為我需要解決我的問題，因為一直缺乏性生活，對我的丈夫十分不公平。我感覺自己如外星人。

幸好她的丈夫一直十分體諒及支持她，令Scarlett Rose更決心解決問題。

及後，醫生稱Scarlett Rose疼痛來源可能是骨盆底肌肉太緊而致，只要生孕便可解決問題。2014年，Scarlett Rose成功懷孕，她形容過程十分艱辛可是值得。

但因子宮頸太薄，令她懷孕21周時需緊急剖腹生產。手術的過程中，醫生發現Scarlett Rose的陰道被一層薄膜一分為二，猶如「2個陰道」，而這薄膜亦是令她疼痛多年的源頭。

醫生隨即為其把薄膜成功切除，事後Scarlett Rose回應指自完成手術後即使是面對產後婦科檢查也毫不疼痛。結果令她十分滿意，並於網上分享經歷，希望獲大眾加強對此病的認識。

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責任編輯：羅嘉欣

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