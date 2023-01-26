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【毒舌大狀】金馬影帝演技精湛兼心地善良　謝君豪曾內地拍劇救女孩致二級半燒傷

娛樂 12:34 2023/01/26

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金馬影帝謝君豪不但演技出色，而且心地善良。

港產片《毒舌大狀》叫好又叫座，戲中飾演主控官金遠山的謝君豪成為焦點之一，其實力毋庸置疑。

金馬影帝謝君豪除了演技精湛，心地好的他曾於拍劇時為了救一名女孩以致燒傷毀容，其後於換皮後逐漸康復。

【毒舌大狀】黃子華挑戰從影以來最長對白　台前幕後鼓掌激讚

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入行前經歷

自小於彩虹邨長大的謝君豪讀書成績中等，他因為在學生時期參與過校內的戲劇日比賽而培養了演戲興趣，其後獲老師帶他參加業餘劇社累積經驗。

可惜當時演藝學院尚未成立，謝君豪於中學畢業後當了推銷員，負責推銷化妝品及豐胸膏，之後再任職辦公室助理。

【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程　導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意

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踏上銀行旅途

香港演藝學院於1984年成立，謝君豪未有成功投考成為第一屆學員，更一度放棄演戲並任職實習護士。

半年後，戲癮大發的謝君豪再投考香港演藝學院且終於被取錄，在1989年畢業。喜愛演戲的他於1993年成為香港話劇團的首席演員，演藝路發展不錯。

1997年，謝君豪憑電影《南海十三郎》獲得第34屆台灣金馬獎「最佳男主角」的獎項，努力獲得回報。

（《回家》截圖）

曾因救人受傷

2010年，謝君豪於拍攝內地劇《楊貴妃秘史》期間發生意外，他為了拯救一名小女孩而被火把燒傷毀容，醫生當時診斷其傷口為二級半燒傷，受傷範圍主要在臉部，幸好他在換皮後漸漸無礙。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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