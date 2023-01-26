【防疫措施】袁國勇贊成3月底春季解除口罩令　倡市民每年補針、長者冬天戴口罩

▲ 袁國勇贊成3月底春季解除口罩令，倡市民每年補針、長者冬天戴口罩。（資料圖片）

當局日前指有望在農曆新年後，進一步放寬仍正維持的少量防疫措施。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇贊成在3月底4月初春季時才解除口罩令，認為是較安全。惟建議市民日後每年接種新冠疫苗加強劑，長者冬天亦要繼續佩戴口罩。

袁國勇指出，如本港今年3至4月全面開放，包括解除口罩令，容許新冠和流感等呼吸道病毒在夏季傳播，鞏固社區免疫屏障，下個冬季將不會面臨大爆發，而且每日最低溫度高於攝氏20度，病毒的生存時間會較短，溫暖天氣亦會令染疫人士炎症反應較輕，因此他贊成在3月底4月初春季時才解除口罩令，認為是較安全。

不過他認為，市民日後有機會每年須接種新冠疫苗，長者冬天亦要繼續佩戴口罩。

袁國勇預料撤銷口罩令後，或會出現各種病毒傳播，公營醫療體系會面臨挑戰，新冠病毒亦不會消失。他以新加坡為例，本港單日確診數字將會持續維持在2,000至2萬多宗。

今年是沙士20周年，袁國勇認為，政府應該就今次疫情，進行猶如沙士疫情後檢討，他指，香港和內地的學術機構一直有聯繫，因此很早就已經掌握2019年年尾，內地出現與沙士相關的新冠病毒，通知政府進行準備，但疫情初期的檢測量和隔離追蹤工作都有不足，如果疫情初段有較好的能力，傳播速度即可減慢。

他慨嘆，疫情完結經過數年後，改善措施的議題「就會無人理，次次都喺咁樣」，希望今次政府不要重蹈覆轍，積極檢討疫情應對工作。

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責任編輯：陳麗娜