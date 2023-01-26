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【網絡熱話】酒店疑爆水管客房淪「水舞間」 韓旅客嘲諷： Hong Kong never disappoints

健康 12:39 2023/01/26

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隨著香港放寬海外旅客入境限制，並積極促進本地旅遊業之時，一名韓國女旅客卻於社交平台苦呻自己於本港入住時的不快經歷。她圖文並茂上載影片及用文字指，自己入住本港位於灣仔一間三星酒店房間時，天花嚴重漏水，令到全房床鋪、地板全水浸，自己多項私人物件亦全被浸濕，惟酒店除了提供雨傘外，對補償卻絲毫不提，令她深感不滿，於是語帶諷刺地形容「Hong Kong never disappoints！」（香港從不令人失望）。Topick 已就事件向有關酒店查詢。 

最新影片:

譯音姓朴（Park）的女事主昨晚(25日)在社交平台Twitter表示，事發前已聽到酒會天花傳出異常聲音，未幾天花多處隨即有大量水花湧出。從她上載的影片可見，天花燈泡位置嚴重漏水，尤如「水舞間」般，床已完全沾濕，地下出現嚴重積水，酒店拖鞋亦程漂浮狀場。

事主指，當時雖有酒店職員給她雨傘，讓她可返回房間拎取私人物件，但由於全房已被水淹沒，自己的衣物、銀包及耳機等全被浸濕，加上有觸電危險，所以她最後只能取回護照等重要物品。事主其後不能繼續原定的行程，如與本港朋友聚會。

事主傍晚其後又上載酒店大堂影片，只見有酒店職員用兩把掃把，將水掃出大堂，稱「Apparently now the entire hotel is flooded（現時整間酒店都水浸）」。她又不忿稱，自己今日(26日)會返韓，但職員卻拒絕即時退款，又稱有關賠償或需數個月時間處理，事主因此諷刺形容「Hong Kong never disappoints（香港從不令人失望）」。

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責任編輯：羅嘉欣

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