【網絡熱話】酒店疑爆水管客房淪「水舞間」 韓旅客嘲諷： Hong Kong never disappoints

隨著香港放寬海外旅客入境限制,並積極促進本地旅遊業之時,一名韓國女旅客卻於社交平台苦呻自己於本港入住時的不快經歷。她圖文並茂上載影片及用文字指,自己入住本港位於灣仔一間三星酒店房間時,天花嚴重漏水,令到全房床鋪、地板全水浸,自己多項私人物件亦全被浸濕,惟酒店除了提供雨傘外,對補償卻絲毫不提,令她深感不滿,於是語帶諷刺地形容「Hong Kong never disappoints!」(香港從不令人失望)。Topick 已就事件向有關酒店查詢。

譯音姓朴(Park)的女事主昨晚(25日)在社交平台Twitter表示,事發前已聽到酒會天花傳出異常聲音,未幾天花多處隨即有大量水花湧出。從她上載的影片可見,天花燈泡位置嚴重漏水,尤如「水舞間」般,床已完全沾濕,地下出現嚴重積水,酒店拖鞋亦程漂浮狀場。

事主指,當時雖有酒店職員給她雨傘,讓她可返回房間拎取私人物件,但由於全房已被水淹沒,自己的衣物、銀包及耳機等全被浸濕,加上有觸電危險,所以她最後只能取回護照等重要物品。事主其後不能繼續原定的行程,如與本港朋友聚會。

事主傍晚其後又上載酒店大堂影片,只見有酒店職員用兩把掃把,將水掃出大堂,稱「Apparently now the entire hotel is flooded(現時整間酒店都水浸)」。她又不忿稱,自己今日(26日)會返韓,但職員卻拒絕即時退款,又稱有關賠償或需數個月時間處理,事主因此諷刺形容「Hong Kong never disappoints(香港從不令人失望)」。

