【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽

▲ 唐寧在紐西蘭逛花市遇到不港人。

童星出身的唐寧於2010年與舞台劇界的鄧偉傑結婚，可是婚姻僅維持7年並於2017年離婚，二人共有一對子女，分別約11歲及7歲。唐寧近年淡出幕前後轉型當KOL，並開設個人YouTube頻道「Leila Kong 唐寧」，去年11月於個人頻道透露已移居紐西蘭。

除了不時在個人頻道分享新生活，唐寧亦有更新社交平台與香港網民保持互動。趁住農曆新年，身在外地的她也有逛年宵市場感受新年氣氛，而且更親自炮製芋頭糕。首次在紐西蘭度過農曆新年的她，在年三十晚（1月21日）當天開live直擊當地的年宵現場。

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「到處聽到廣東話」

一抵達花市已遇到港人擺檔，唐寧被認出打招呼之餘，還收到賀年小食薩琪瑪，難怪大感窩心：「能夠到處聽到廣東話呢種感覺真係好親切。呢個年三十，對我嚟講係好特別！」

唐寧帶大家四圍遊覽年宵市場，原本想買花的她任務失敗，因為大部分為小食檔及賣乾貨，不過市場規模大，十足華人市集一樣，非常熱鬧。雖然當時為香港時間早上10時多，但已有不少網民進入直播室，而且還十分有愛地向唐寧打賞。

在大年初二，她首次親自炮製芋頭糕，雖然整個直播花足兩個半小時，而且過程雞手鴨腳，但見她的製成品似模似樣，尚算合格。她在直播期間與網民聊天，其中提到YouTube現時為其最大收入來源，故非常感謝大家對她的支持：「回想在直播的時候，有好長的一段時間在切東西，由於我的論盡，令到觀眾們都一直為我提心吊膽，有頻頻留言叫我專心切。你們真的很窩心❤️謝謝你們每一位。陪我做了人生第一個芋頭糕。」

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5歲當童星

現年41歲、本名江麗娜的唐寧，在5歲起當童星，仍是小孩時演過電影《縱橫四海》、電視《大時代》，長大後正式當演員，曾參演《大唐雙龍傳》、《天涯俠醫》等經典劇集。

近年減少影視劇演出的唐寧，最近一套參與的港劇已是2020年播出的《歎息橋》。

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