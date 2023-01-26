【新年送禮】賀年禮盒內僅有4小包餅　港媽斥過度包裝︰呃到人

▲ 有賀年禮盒內僅有4小包餅，港媽斥過度包裝。

農曆新年去親友家拜年當然要帶上賀禮，市面上的禮盒五花八門，豐儉由人，更重要是送禮者的心意。有港媽日前在網上討論區分享，她買了一盒賀年禮盒，看來大方得體，可是拆開後卻只有4小包餅，她有感禮盒包裝過度，有欺騙消費者之嫌。

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消費者買禮盒要三思

該名港媽周一（23日）於「親子王國討論區」，以「新年禮物的過份包裝結構，真係好癲！」為題發帖表示，雖然禮盒底已寫明內容，但形容「真係好過份」，包裝物料好重「呃到人」，又稱如果收到這款禮盒當然不會怪送禮者，只怪食品公司。她直言︰

如果諗住送俾人，請三思。

從她分享的照片可見，長方形的禮盒望落好大盒，可是拆開後只有4小包餅，而內裡有不少包裝卡紙托起餅乾。此款禮盒售價40多元，盒面寫明重117克，而盒底亦註明內有的餅乾數目。

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網民︰送禮肉酸

不少網民都認為禮盒確實是過度包裝，表示「太過份」、「個盒咁大，得幾塊餅仔」、「包裝材料太浪費」、「用嚟送禮真係肉酸」、「呢啲都係得個樣，送禮靚」。原來有網民亦入手了這款禮盒，留言「我年初一已經送咗兩盒俾人」、「我今日買咗兩盒返娘家」、「我剛剛買咗一盒」。

不過，有網民覺得其實很多東西都是過度包裝，只能慎選，稱「新年係咁，禮盒永遠搵笨」、「如果$4x差唔多啦」、「唔驚訝，因為好多盒裝都係咁」。另一方面，有人說這款餅雖然貴，但味道好，貴精不貴多，直指「呢個牌子啲餅不嬲都貴，但又幾好食」、「如果我收到又唔會覺得肉酸，好怕大大盒食唔晒」。

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責任編輯︰王明芳