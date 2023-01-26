【綠葉王】李國麟罕晒西貢複式豪宅　享私人天台花園揸名車為隱形富豪

▲ 原來住豪宅！

甘草演員李國麟近年在內地積極開拓市場，早前更進軍直播帶貨市場，不過曾因一次直播帶貨8小時卻銷售量極低，貨品無人問津被封為「最慘帶貨明星」。

不過李國麟似乎未有被打沉，更愈做愈旺，他曾在直播間賣衛生巾、安全褲等女性用品，又喪食小龍蝦，令網民大感心酸。

而李國麟直播帶貨更成焦點，他亦不擔心會被事件影響形象︰「我沒有嬲，只是很多同事關心我，叫我小心點，不要太辛苦。家人也覺得好笑，因為我每次也有跟他們分享我帶貨的成績。」

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大晒西貢別墅

近日由內地返港的李國麟拍片分享拜年的點滴，更罕有晒出其在西貢的別墅：「第一次讓你們看看我家是什麼樣子，也不是什麼豪宅，就是一個充滿愛的地方。」

片中所見，大屋是複式設計，裝修同傢俬都以米白色為主，客廳就擺放着一張灰色梳化，更有一盞水晶吊燈極具格調，而且，更有一個的私人天台花園配以落地玻璃，當中還擺了不少農曆新年掛飾，甚有節日氣氛！

另外，李國麟所揸的是名車Benz，而別墅停車場還泊了另一部保時捷，難怪被不少網民指他原來是「隱形富豪」。

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