【8000萬新春金多寶】六合彩今晚攪珠　10大幸運投注站你要知

▲ 新春金多寶六合彩今晚攪珠，頭獎基金高達8,000萬元。（資料圖片）

踏入兔年，今晚將有新春金多寶六合彩攪珠，馬會估計若以10元一注獨中，頭獎基金有機會高達8,000萬元，今晚9時15分截止售票，今晚9時30分攪珠。



今日是年初五，今晚將有兔年第一期六合彩攪珠，特設6,000萬元新春金多寶，頭獎基金高達8,000萬元。



馬會昨表示，有2個號碼在歷來的兔年特別旺場，在過去3次兔年新春金多寶攪珠中，「2」及「12」號分別被攪出過2次。按數據來看，可算是兔年幸運號碼。

至於若以1986年至今，共舉行過35次的新春金多寶為計，則以「29」及「11」號最旺場，分別出現過10次及9次。



買六合彩除了講彩數，亦可參考數據。據馬會資料，過去歷來最幸運的投注站，或許為大家帶來好運氣。截至2022年10月3日，中環士丹利街投注站排行第1位，六合彩頭獎次數高達47次；第2位是屯門市廣場投注站，亦高達44次；而第3位有兩間，分別是是荃灣青山道及尖沙咀漢口道投注站，各有39次。

十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計（截至2022年10月3日）：



1. 中環士丹利街（47次）

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖



2. 屯門市廣場（44次）

地址：屯門市廣場第三期地段277號地下

3. 荃灣青山道（39次）

地址：青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

4. 尖沙咀漢口道（39次）

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

5. 上環干諾道西（38次）

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

6. 觀塘廣場（37次）

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20

7. 九龍灣德福（35次）

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

8. 上水石湖墟（33次）

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

9. 大埔廣場（32次）

地址：安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

10. 大埔廣褔道（30次）

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

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責任編輯：吳雋妍