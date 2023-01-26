【兩地通關】運輸署將增加港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額

▲ 運輸署將增加港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額。（資料圖片）

運輸署今日（26日）宣布，港澳兩地政府同意增加港珠澳大橋（大橋）往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額（香港配額），以加強港澳之間的陸路跨境交通。

自大橋啓用至今，運輸署已發放共1,800個香港配額。考慮到大橋附近一帶的交通情況，運輸署將增發1,000個香港配額。



新增配額將由今年第二季起分兩個階段發放。新增的1,000個香港配額分爲公司及個人配額兩類，每類各500個，有效期為不超過三年。若申請數目超出擬發出的指定配額數目，運輸署將按申請類別抽籤決定處理每宗申請的先後次序。

（一）首階段發放500個配額，公司及個人配額各250個，預計配額持有人可於今年第二季開始陸續使用大橋，至2026年5月31日止；及

（二）次階段發放500個配額，公司及個人配額各250個，預計配額持有人可於今年第三季開始陸續使用大橋，至2026年7月31日止。

新增配額的申請資格維持不變。公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；而個人配額則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。香港配額的申請資格及牌證要求載於附件。持有有效香港配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人可以受惠。

符合申請香港配額資格的人士，可於2月20日上午9時至3月3日下午5時15分透過香港政府一站通網頁（www.gov.hk/regularquotahkpctomacao）遞交申請。



申請程序及詳情，請瀏覽運輸署網頁www.td.gov.hk/tc/public_services/licences_and_permits/closed_road_permit_for_cross_boundary_vehicles/rq_hk_private_cars_to_macao_access_city_centre/index.html 或致電2804 2600查詢。

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記者：馮芷婷