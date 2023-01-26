【早餐之選】OL愈食愈簡單卻不見瘦　營養師揭6款便攜早餐陷阱

▲ OL愈食愈簡單卻不見瘦，營養師揭6款便攜早餐陷阱。

不少上班一族長期久坐不動，久而久之便會出現中央肥胖問題。然而不少OL認為只要吃一些「簡單」的食物便可減少肥胖的機率，但事實並不然。香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）則向TOPick分享了6款便攜早餐熱量，予一眾OL參考！

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在香港，OL工作越來越繁忙，然而這也影響了我們的早餐習慣。過去，爸爸媽媽提及早上回到辦公室後，會和同事一起到附近的快餐店或茶餐廳享用豐富的早餐，但卻慢慢變成買外賣早餐，如檸茶或通心粉。而現在，許多人只能在上班途中買一個吞拿魚包或一份腿蛋三文治當輕便早餐。

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不過，有趣的是，為什麼現在的OL早餐越來越簡單，但身體卻越來越易肥呢？原因在於這些看似簡單的早餐食物，如吞拿魚包，其實含有高熱量和高脂肪。大部分麵包店為了使吞拿魚包更加香口，大多會選用油浸吞拿魚，這導致一個小小的吞拿魚包，熱量已高達400卡路里，大約含有一湯匙油份，已經超過一個OL每天脂肪建議攝取上限的四分之一。

腿蛋三文治在表面上看似輕盈健康，但實際上其熱量和脂肪含量卻高得超乎我們想像。很多人以為主要致肥原因在於火腿、蛋或麵包，其實通通也不是，主要原因在於三文治的製作方式。在小食店或餐廳購買的腿蛋三文治通常都會塗上大量牛油，大大增加脂肪含量。一份腿蛋治，熱量便高達450卡路里，含近乎兩湯匙油(接近一個OL每天上限一半)。此外，不知道大家有沒有留意，在餐廳製作的炒蛋非常香口，其實在製作過程中，會加入大量油，更甚的是，通常是使用高飽和脂肪但香味濃郁的豬油。長期攝取過量飽和脂肪，會大大增加心血管疾病的風險。

因此，我們需要留意我們的早餐選擇，避免選擇高熱量和高脂肪的食物。脂肪是最易致肥的成分，所以吃得簡單、吃得少並不代表能夠瘦下來。食材和製作方式才是影響我們體重的主要因素。我們需要多注意我們的飲食習慣，選擇健康的食物和低脂肪的製作方式，才能保持健康。

▲ 吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)。

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