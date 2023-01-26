【網絡熱話】快餐店枱面堆滿餐盤垃圾　執定唔執引發「世紀激辯」

▲ 新年期間曝光快餐店枱面堆滿餐盤垃圾，執定唔執引發「世紀激辯」。

快餐店的方便快捷吸引不少食客光臨，日前有網民發文曝光快餐店的震撼畫面，盛滿垃圾的餐盤遍佈數張餐桌，幾乎占據半個餐廳，數量多到有些甚至疊起來，但卻無人清理，樓主便表示「要坐就自己動手啦」。未料這1張照片竟引發「世紀激辯」。

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該網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，並貼出於快餐店拍下的照片，表示照片為於年初三凌晨4點拍攝的快餐店一角。從照片中可見，該快餐店有數張長桌及圓桌堆滿了凌亂的餐盤，就連椅子及地上也有餐盤及垃圾。而餐盤上面是數不清的膠杯、餐盒、包裝紙，亦有吃剩的食物等，甚至有餐盤疊着餐盤的情況，危危欲墜，環境非常髒亂，但未見有人清理。

隨後有另一位網民貼出應爲同一餐廳、同一時段的影片，從中可見該快餐店的垃圾桶已滿，並指出餐廳本身都不清垃圾桶。

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帖文引起網民激辯，就到快餐店用餐應否自己收拾餐盤而展開熱烈討論，意見亦出現兩極，有人認為食客進食後可以順手清理垃圾，「通常都自己食完自己執」、「唔好老奉要人執啦」；同時另一邊的網民則認為清理垃圾是快餐店員工的責任，「根本係企業責任，成班傻人爭住幫人免費清潔！」、「試過自己執點知畀阿姐鬧會整亂，之後無再執過」；亦有人指出「片中兩個垃圾桶都full左，就算有客想執都執唔到」。

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責任編輯：羅嘉欣