【亡夫復活】婦人驚見過世9年亡夫現身餐廳吃咖喱　 店方：上周拍攝畫面

人死不能復生！但英國一名婦人露西（Lucy Watson）竟在一間印度餐廳的宣傳影片中，看到過世9年的亡夫吃咖喱，婦人重複看了30次影片，更在餐廳的facebook專頁留言查詢，但店方強調：「上周拍攝畫面」，令事件非常離奇！

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綜合外媒報道，該名英國59歲婦人露西（Lucy Watson），早前在看手機時，看到薩塞克斯郡的印度餐廳香料小屋（Spice Cottage）的宣傳影片，畫面中可以看到餐廳內坐滿客人，並正在用餐，但露西一眼就認出已過世9年的亡夫，

一眼就認出畫面中的男子是已逝丈夫多爾地（Harry Doherty ），旁邊的人則是他與前妻的39歲兒子亞歷克斯 (Alex) ，我將影片重播30次，越看越相信那是9年前過世的丈夫。

露西在該餐廳的facebook專頁留言，查問店方影片的拍攝日期，而店方則回覆：「上周拍攝的畫面」，露西收到餐廳的回覆後，感到非常不滿，更聲稱該餐廳現在已經沒有這麼多客人，質疑他們是用舊影片來宣傳。

露西確信自己沒有認錯，第一眼就能認出丈夫，因為他是一位屢獲殊榮的記者，也是一位頗具傳奇色彩的當地知名人物，她的丈夫於2014年去世，享年61歲，是個高大兼與眾不同的男人，滿頭白髮，戴著眼鏡。

我認出了他穿的藍色運動衫，他和他的兒子亞歷克斯坐在那兒。

香料小屋的經理伊斯蘭（Rofiqul Islam）近日受訪時堅稱，該影片是於上傳前一周拍攝，而且餐廳內部裝潢和使用的家具，已與2014年大不相同，認為這樣的狀況不太尋常。

事件在互聯網掀起了一場風暴，該餐廳的facebook專頁更收到大量留言轟炸，而兒子亞歷克斯 (Alex) 是代表英國參加比賽的前世界鐵人兩項冠軍，他受訪時稱，不可能！這不是爸爸，她弄錯了！

視頻中的那個人看起來一開始就禿了。他兩邊有頭髮，但頭頂禿了。他對面的那個人比我年長。我為餐廳感到難過，他們沒有做錯任何事。

亞歷克斯近年來沒有與露西聯繫過，他補充說：「我不知道她在想什麼？」

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責任編輯︰王明芳