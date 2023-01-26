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【有情有義】男子因病離世3年　生前摯友替盡孝道登門拜年

健康 13:06 2023/01/26

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男子因病離世3年，生前摯友替盡孝道登門拜年。

能結識患難與共、甚至親如家人的友人實屬福氣。一名男子在3年前不幸因病離世，但其好友在他離世後仍講義氣，不忘每年過年登門探望男子的父母並拜年，替盡孝道。

最新影片：

綜合内地媒體報道，揚州一名男子在3年前因病離世，男子的遺孀周女士表示，丈夫雖已離世3年，但他的生前好友每臨近新年，都會提前約好日子，一同登門給其父母拜年，3年來不曾間斷：「他們前一天約好，問我哪天休息，然後一起來給我公婆拜個早年」。

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周女士還舉例，丈夫生前的這些朋友非常講義氣，不僅過年時探望，就算平時家中有困難，他們也會立即幫忙，並沒有因為丈夫離世就斷開聯絡，對其一家人不聞不問。這樣的情誼，也令周女士内心非常感動：

很感謝他們，一直在背後關心著我們。

網民稱羡：這才是真正的朋友

友人的仗義、暖心之舉，感動了不少網民，對此紛紛表示羡慕：

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責任編輯：羅嘉欣

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