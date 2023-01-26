【打工辛酸】女記者僅賺底薪過年前被裁　海底撈打工時薪更高卻不敢告訴父母

▲ 內地一名女記者過年前被裁，之後在海底撈做兼職，賺取更高時薪。

養兒一百歲，長憂九十九，即使孩子長大外出工作，父母依舊擔心。內地一名27歲女生，本來當記者，在新年前被裁員，其後她到火鍋店海底撈打工，雖然人工比做記者高，但她卻不敢告訴父母，生怕父母擔心她。她將感受經歷拍成影片，說自己是失敗者。

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新聞網站記者被裁

據內地《九派新聞》報道，一名27歲女生田慧（化名）為前記者，在某新聞網站工作約兩年，過去一年只拿到了每月底薪3,500人民幣（約4,160港元），當時主管著記者們自己找計劃項目，否則不出糧。田慧曾傾談了一些計劃項目，如為某學校做宣傳，計劃書寫好，可是最後校方價錢不合。

至去年12月下旬，田慧收到公司的離職通知，剛好快要過年，她很難受，心想何不等過年後才裁員，她不知怎樣過年關及跟家人交代，「這兩年在公司付出蠻多心血，突然間沒有了，也會有一絲不甘」。

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雪上加霜，田慧數個月沒有人工，加上沒有太多儲蓄，住屋租金1,000多也付不起，還沒找到下一個落腳點。田慧拍片哭訴27歲的她沒工作、沒愛情、沒存款、被房東趕走，自己是失敗者。

海底撈兼職時薪高

田慧被裁之後，向十多間公司寄了履歷信都沒回音，為了生活，她在海底撈找兼職，剛開始兼職是下午4點到8點，由於夜班缺人，她之後改由晚上9時工作至凌晨1時，而時薪是21人民幣（約25港元），她發現比之前做記者人工更高，而且包兩餐飯，笑言食得好在海底撈打工後肥了一些。

她分享在海底撈打工的點滴，有感海底撈服務至上，雖然員工平時戴口罩，但也要笑，員工眼睛不能偏離客人一寸，一個人要看三到四枱，例如顧客杯裡的水低於一半要立即加水、鍋裡有一點浮沫要趕緊撇掉加湯，工作時總是要小跑，一刻也不能停。雖然她有感體力上辛苦，但習慣了也適應，而且不用像之前做記者大壓力，整體認為比之前輕鬆。

怕父母擔心

可是，田慧不敢將被裁員及在海底撈兼職的消息告訴父母，之前其父母已不滿她在媒體工作，指出記者不是公務員，沒有編制，不是鐵飯碗，覺得女兒是無業遊民，媽媽至今想女兒去考老師。

準備新年回家過節，田慧自己買了酒和營養品，計劃跟家人謊稱是公司送員工。可是，田慧擔心海底撈的兼職也不保，因為店長知道了她以前當過記者，「店長覺得我是臥底，我好像又要失業了」。

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責任編輯︰王明芳