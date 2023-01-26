【有營早餐】低脂健康早餐之選　營養師分享6款有營早餐配搭

▲ 營養師分享6款有營早餐配搭，既能滿足人體能量所需同時低脂。

早餐是一天中為身體提供能量的第一餐，香港營養師學會認可營養師吳耀芬Kathy向TOPick分享了數款健康有營的早餐搭配，好讓大家也能享用健康美味的早餐，既能滿足能量需求又能維持體重。

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三文治是不少人的早餐首選，麵包款式也要留意！我們可以選擇白麵包或高纖的麥包，可避免有甜味的牛油雞蛋方包。同時，減少塗牛油的份量，以減少不必要的脂肪攝取。如果想口感更香脆，可以將三文治放進多士爐或焗爐加熱，熱量既不會增加。

第一款推介的便是火雞青瓜三文治。主要材料是去皮火雞肉和切片青瓜，以及白麵包。火雞肉肉質厚實，既飽肚又有口感，而且脂肪含量極低。青瓜的水分和清新口感，則可配合火雞肉的厚實感，無額外添加醬汁也很美味。加上青瓜含有膳食纖維和有機酸，能刺激腸道蠕動，幫助排便暢通。

第二款是低脂芝士火腿三文治。主要材料是低脂芝士、火腿和白麵包。火腿脂肪含量低，儲存和準備都很方便，而且味道夠濃，十分適合製作三文治。低脂芝士含有豐富鈣質，能補充骨骼鈣質，特別適合女士食用。

然後是煙三文魚三文治。主要材料是煙三文魚、生菜和白麵包。煙三文魚所含的豐富Omega-3脂肪酸，有修補細胞和抗炎的功效。而且煙三文魚口味較濃，適合喜歡濃口味的朋友。加入生菜可以令口味更清新一點，這樣身體就可以攝取到膳食纖維。

最後是烚蛋蕃茄火腿三文治，這款三文治的材料有烚蛋、蕃茄、火腿和白麵包。雞蛋是一種富含鐵質和鈣質的食材，有助改善貧血，讓我們面色紅潤、充滿活力。而蕃茄含有豐富茄紅素，有助抗氧化，能有效預防前列腺癌和抵抗皮膚被紫外線曬傷。

另外一款非麵包類早餐就是方便的粟米片，是一種簡單又美味的早餐食材。粟米片是富含碳水化合物和添加了膳食纖維和各種維他命及礦物質，能夠為我們提供足夠能量和微量營養素。而配上低/脫脂奶，不僅不易致肥，還可以提供和全脂奶一樣的蛋白質和鈣質。粟米片可以配上各種水果或堅果，也可以加入豆漿或低脂乳酪，更多變化的口味。

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健康且美味的早餐選擇，能夠滿足我們的能量需求並保持健康的體重，大家要識揀啦！

▲ 吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)。

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