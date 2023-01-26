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【呈請清盤】凱施餅店經營公司遭入稟呈請清盤　清盤聆訊3月底進行

社會 12:20 2023/01/26

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（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，近年多間分店分別被指拖欠租金，其經營公司日前遭債權人入稟高等法院呈請清盤，據司法機構網頁顯示，清盤聆訊排期於3月29日進行。

被呈請清盤公司為Hoixe Catering Company Limited(凱施食品有限公司)，債權人為Aytat Enterprises Limited；入稟文件未列出詳細內容。

根據凱施餅店網頁顯示，目前共有56間分店，分佈於港九新界。自2020年始，逾10間凱施餅店分店及旗下品牌店舖，分別遭業主入稟追租及要求交吉。2022年10月凱施餅店被指涉拖欠部份員工薪金，其後被積金局指涉拖欠同年8月強積金供款約76萬元，涉及約580名員工。

凱施餅店老闆蕭偉堅及經營公司，早前亦曾遭財務公司入稟指其將5物業抵押借貸未還。據早前消息指，凱施餅店老闆早前亦因涉按揭詐騙被捕，目前准保釋候查。

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記者：林育慧

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