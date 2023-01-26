【食用安全】男子食過年剩菜　嚴重腹痛嘔出大量鮮血急送院

▲ 男子食過年剩菜，嚴重腹痛嘔出大量鮮血，緊急送院。

農曆新年伊始，不少人都會準備豐盛的餸菜，為免浪費可能隔夜仍會享用。內地一名男子因吃下過年剩餘的餸菜，導致腹痛難耐，嘔出大量鮮血，求醫揭發消化道大出血。醫生提醒，吃剩的蔬菜放置超過8個小時，就可能產生亞硝酸鹽；餸菜剩太多時，應盡量剩下肉類，不要剩素菜，而海鮮、涼拌菜等應盡量當日食用。

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綜合內地媒體報道，一名男子因腹痛難當、嘔出大量鮮血，而在周二（24日）到江西省中西醫結合醫院求醫，結果發現是消化道大量出血。該院消化科主任中醫師顧益表示，男子先嘔的是普通飯菜，後面才有嘔出大量鮮血的情形。

顧益指出，男子因為吃下變質的剩菜剩飯，變質食物吃下去後，繼而出現急性腸胃炎，引發劇烈嘔吐，導致賁門黏膜撕裂，才引發消化道大出血。而男子在醫院經及時搶救後，情況已轉危為安。

顧益提醒，進食年菜時，應先留意食物有沒有變質的可能性，如果已變質就絕不能吃。另外，剩飯剩菜需充分加熱，並把溫度調至攝氏100度以上，這樣吃也會比較安全。以下是5大需留意的地方：

吃剩的蔬菜放置超8小時，就可能產生亞硝酸鹽。時間越長，亞硝酸鹽含量越高；

魚、肉等放置時間過長，容易滋生大量細菌，引發急性腸胃炎；

餸菜太多食不完時，盡量剩下肉類，也不要剩素菜，蔬菜、涼拌菜、海鮮應盡量當天吃完；

剩下的餸菜及時密封冷藏，注意生熟分開；

食不完的剩菜不要多次加熱。

【同場加映】隔夜蔬菜致癌風險

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責任編輯：羅嘉欣