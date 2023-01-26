【人生勝利組】劉德華妻表妹擁30億身家　嫁超級富豪誕第二胎過奢華人生

▲ 劉德華太太朱麗倩的表妹陳雪鈴坐擁30億身家，嫁給超級富豪後誕下一女一子，非常幸福。

現年61歲天王劉德華的太太朱麗倩出身大富之家，其舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，育有11名子女，當中以「大馬最美千金」陳雪鈴最具名氣。據悉年約34歲的她天資聰穎，年紀輕輕已幫父親打理生意，成為父親名下大型商場的CEO，坐擁約30億港元身家，2018年更嫁給大馬超級富二代，育有一女的她於年初二宣布再誕一子，湊成一個「好」字。

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陳雪鈴在2018年嫁給大馬納莎集團四公子Faliq Nasimuddin，更舉辦3場大型婚宴，分別在馬來西亞城堡內宴請親友、又在吉隆坡辦婚宴邀請政商名人好友，最後到日本舉行戶外婚禮，當時新加坡棕櫚油百億千金石貞善（Arissa）、賭王三房千金何超盈、富商楊受成姪女楊永晴都有出席。婚後陳雪鈴誕下一女，去年9月宣布懷有第二胎。

▲ 陳雪鈴事業家庭兩得意，又靚又有錢，絕對是人生勝利組。（IG圖片）

懷孕期間，陳雪鈴挺著巨肚搭私人飛機四圍度假，於年初二（23日）她在IG宣布細仔出世，她分享與老公輕托BB腳的照片並寫道：「Our precious baby boy is here」，好開心湊成一個「好」字。昨日她再上載與富豪老公慶祝38歲生日照，感謝老公經常為家人做到最好，今年他已收到最好的生日禮物，「我們現在一家四口了，愛你」。

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20歲擁第一架私人飛機

外表亮麗的陳雪鈴看似是嫁入豪門的少奶奶，其實她是一位具生意頭腦的女強人。天資聰穎的她畢業於早稻田大學，除了擔任父親名下大型商場的CEO，同時經營不少副業，20歲就擁有第一架私人飛機，有指其身家高達30億港元。

陳雪鈴相當享受奢華生活，經常在社交平台大晒名牌手袋，又乘坐私人飛機遊走四大洲、16個國家，常一邊旅遊一邊談公事。她亦經常以高貴打扮現身社交場合，連英國傳媒也曾報道她的奢華生活，認真巴閉！

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劉德華坐經濟艙返大馬

相反陳雪鈴的56歲表姐朱麗倩則作風低調、節儉簡樸，曾被媒體影到光顧平價護膚店。而老公劉德華也曾被網民影到乘飛機回太太的家鄉馬來西亞時，身為天王巨星的竟坐經濟艙，更親自把行裝搬上行李架，盡顯貼地的一面。

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責任編輯︰王明芳