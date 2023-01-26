【愛要及時】帶父母去旅行媽媽提早買一物隨行　孝順女慨嘆：爸媽老了

▲ 一定要抽多點時間陪爸爸媽媽。

當為人父母，才知道自己爸爸媽媽小時候照顧自己是那麼辛苦！有一名已當媽媽的孝順女，趁假期帶父母外遊，媽媽習慣在旅行前列一張購物清單並貼在雪櫃上，孝順女發現媽媽旅行前要買定成人紙尿片，即時慨嘆父母都老了。

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孝順女在網上討論區Dcard以「這一刻突然發現爸媽老了」發文，表示趁住假期決定全家旅行玩三日兩夜，父母知道後心情都十分興奮，她指家中長輩有個通病，就是會提早準備要出遠門的東西，回家時，看見媽媽在雪櫃上貼了張購物清單，除了要去買一些日常用品外，意外看到了活力褲(成人紙尿片)，一開始她沒有察覺什麼是活力褲，認真一查才發現，原來就是成人紙尿片，後來她才發現媽媽應該有漏尿問題，這種是給可能有漏尿問題的大人穿的。

孝順女發現後，有種說不出來的感覺「好像心中緊了一下，卡了什麼東西」，才驚覺爸媽原來已經60幾歲，老了:

小時候所看到的魁武背影逐漸挺不直腰，我也長大成家，擁有自己的家庭與孩子，原來我們都到了小時候所嚮往的未來，卻也忽略了家中長輩健康的感覺。

她詢問網友:「因為自己沒有照顧過長輩經驗，不曉得有哪些注意事項？不論是生活起居或者疾病飲食等等，都可以建議。」

貼文一出，引來網民共鳴:「我爸媽現在七十幾歲了，真的超懂你的感覺，有次我爸高血壓昏倒，在病房握著他的手，看著他粗糙的手掌心，突然有一種長大的感覺，原來他們已經變老，而我也長大，成為父母依靠的存在。」、「有這種生理問題最怕長輩會自卑，生活起居上建議多多陪伴～加油！」

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責任編輯︰王明芳