【毒舌大狀】楊偲泳新片演出獲肯定　Ranci不願以身材為賣點注重演技

黃子華主演的賀歲片《毒舌大狀》大收 ，戲中演新晉大律師方家軍的楊偲泳（Ranci）面對黃子華及謝君豪兩位前輩仍不失禮，亮眼演出令人刮目相看，連谷德昭也點名大讚楊偲泳演出到位。

現年28歲的楊偲泳曾為ViuTV力捧小花，後來轉投古天樂旗下公司，近日人氣不斷上升。身為排球健將的她，為香港女子排球乙組球隊匯青球員，可能思此培養出不屈性格，今次在《毒舌大狀》便表現出來。

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楊偲泳有思考角色

不過Ranci之前於TOPck專訪表示本身沒氣場，所以演出時都好驚，說：「幸好子華、君豪哥都好好，十分照顧我，另外，導演找來一位法律界女前輩作顧問，基本上我是以她為藍本演出。」

導演吳煒倫也稱當日開拍前安排幾位女藝人面試，最後選楊偲泳演方家軍因為：「大部份嚟casting嘅都是用鬧涼水（黃子華飾）方式去演，但Renci唔係，佢係用一個好cool嘅方式去演，唔望涼水，直頭唔想同你講嘢，即係佢係有諗過點演呢場，而且諗得啱。」

可見楊偲泳沒有自恃樣靚身材好，做足功課去面試。

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不以身材為賣點

事實大多數觀眾焦點不可避免先落在Renci外表。

在2015年，Renci因拍攝JW的《矛盾一生》MV而為人認識，擁文青氣質的她由於笑起來有酒窩，被網民封為「翻版陳妍希」。

其後她參與ViuTV的綜藝節目《 SE7EN》，期間以桃紅色泳衣示人，令其32D激凸上圍表露無遺。但不到其他搏上位女新人，她平時衣著打扮沒刻意暴露，明顯不想走捷徑以身材為賣點。

Renci曾於訪談表示不想以身材作為賣點，她稱若遇到好劇本或者工作上要影一些相，以配合視覺效果的話，她不會介意，但如果觀眾偏重於身材上，覺得這是賣點，每次想起她就想起其身材，Renci並不希望是這樣。

▲ 楊偲泳為影壇新一代演員。（取自instagram）

未來影壇新貴

楊偲泳曾獲ViuTV力捧，參演劇集包括 《詭探》 、 《黑市》、《理想國》、《未來還未來》 、 《身後事務所》等，2020年於新劇《歎息橋》演衛詩雅角色的年輕版，為突顯角色女性化和嬌柔的個性，Renci改一把「港女聲」來演繹。

不過於2016年11月，拍綜藝節目《SE7EN》第二輯，參加Red Bull Flugtag飛行比賽時，Renci因飛行器落水時受驚或腦震盪導致短暫失憶，更一度需送院檢查。

Renci更任電影《喜歡妳是妳》女主角之一，與談善言上演一段疑幻似真的同性戀，今次於《毒舌大狀》演出再被讚賞，可說是有潛質的影壇新貴。

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學界排球女將

除演員這身份外，Renci於11歲開始迷上打排球，之後更加入排球校隊，更曾摘下學界A Grade亞軍，於2015年，Renci加入香港女子排球乙組球隊匯青，一直兼顧球員及演員兩個身份。

Renci於TOPick訪問表示：「我有打開排球，而打波的女孩子，尤其打街場的，通常會粗魯些，有話直說，如果球證吹錯分或跟對家球員有爭拗，我們真是會為得分和自己球隊出來頂撞，有那種方家軍（戲中角色）影子出來。」

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與張振朗愛得甜蜜

排球這運動亦是Renci舒壓的方法，由於初入行時擔心自己不夠好或做錯，不過每當站在球場上，她可以暫時放下工作，故當了演員後，更加珍惜能打球的日子。」

事業得意，愛情路上Renci跟張振朗也愛得甜蜜，二人於2019年公開認愛，至今拍拖3年來感情穩定。近年Renci經常出入張振朗家中，更為張振朗的大嫂慶祝生日，因而被指好事近。

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