【MIRROR成員】Edan生痱滋「痛到往生」　呂爵安預告將與黃偉文良再合作

▲ Edan生痱滋痛到七情上面，搞笑特質再現。

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）早前獲品牌邀請遠赴巴黎參加時裝周，向來出名孝順仔的他更豪請家人同遊。近日歐洲之旅已結束，未知是否太過舟車勞頓，加上時差不適應，令他慘生痱滋。

他在社交平台公開塗痱滋膏的影片，其七情上面的表情，隔住屏幕也感到又痛又搞笑！

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發揮搞笑特質

Edan昨日（1月25日）上載一段「自編自導自演」的影片，片中他拋開偶像包袱，對鏡擘口塗痱滋膏。塗後他露出超浮誇的表情，一度痛至跪地靜止至少十多秒，然後眼泛淚光，可見痛苦程度高達五粒星，連手執鏡頭拍片的妹妹「小如豬」也忍不住大笑。

向來擁有搞笑幽默特質的Edan以「痛到往生」為題，笑指參加比賽「第26屆爵安影片盃 青年組」並奪得冠軍作品：

此片段使用高超的拍攝及剪接技術，加上有趣生動的特效和音效，完美表達「痛到往生」究竟有幾痛，生痱滋究竟有幾慘，真是難得一見的佳作。

所以評判們一致交出100分(滿分)的評分，是26年來首次出現的佳績，恭喜 @edanlui ，你的前途一片光明，無可限量，希望你繼續努力！

他還分享「得獎」感受，承認自己毫無偶像包袱更自嘲「樣衰」：

感謝各位評審🙏🏻

其實小弟本身真係冇諗過po出嚟，仲要參埋賽🤦🏻‍♂️

因為條片真係有D樣衰（其實都唔係D咁簡單，起碼都有E），話哂我始終都係個idol….好似唔係咁好😅

但冇諗過全家人睇完條片都覺得好好笑，令我諗返起：

啊，其實我做idol做到生痱滋，本身都已經好好笑，咁又有乜所謂呢？

所以我決定要同大家分享呢份喜悅，要令更加多人笑，就決定報埋全球最top嘅爵安盃。

冇諗過…我竟然得咗🥹🥹 喺到，多謝我嘅屋企人，我嘅DOP @luiwaiyu_1030 ，多謝我嘅剪接師特效師 @MyBrain，冇你哋，我冇哩個獎💪🏻💪🏻

最後亦都要再次多謝2位評審，@落機E 同 @+85E，請大家繼續關心痱滋E童🙏🏻 「痛到往生」後，我好好多了，我會繼續努力好返，thank you❤️

發文感謝黃偉文

此外，Edan還晒出一同獲邀出席巴黎時裝周的黃偉文用膳合照，提到對方就是為其單飛歌《小諧星》、《E先生 連環不幸事件》及《My Apple Pie》的填詞人，形容對方是良師益友。雖然二人經常在音樂上合作，但這次是他們第二次見面以及第一次同枱吃飯。

他藉此再次感謝對方：「對Wyman嘅感謝其實我都經常提到，但喺到容我再一次多謝 @concertyy 為我音樂路上訂立嘅基礎，亦都真係好高興可以認識到哩（呢）位良師益友，期待我哋下次嘅合作！✌🏻✌🏻😙😙」

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