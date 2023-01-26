黃子華憑《飯戲攻心》《毒舌大狀》半年票房破億　感謝阿爾柏仙奴成就林涼水

▲ （左起）楊偲泳、謝君豪、王丹妮、栢天男、廖子妤、何啟華、黃子華。

由吳煒倫編劇及執導，黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤、王敏德、何啟華（Dee）、楊偲泳（Renci）及栢天男主演的賀歲電影《毒舌大狀》，上映5日票房破3000萬元，創下香港電影史上港產片最快紀錄。

同時，並成港產賀歲片開畫票房冠軍、賀歲片單日票房冠軍、近5年開畫票房冠軍、近5年單日票房冠軍及黃子華個人影片開畫票房冠軍，共六項驕人成績。

▲ 導演吳煒倫（右）

毒舌大狀票房紀錄：

開畫日（1月21日）單日票房 ＄4,185,718

年初三（1月24日）單日票房 ＄7,049,325

累積票房（截至年初五1月26日11am） $ 34,175,005

子華潛入戲院睇午夜場

黃子華率先表示自己跟大家一樣，於年卅晚去睇《毒舌大狀》午夜場，完場後更被一位觀眾認出，並為對方簽名留念。

子華神說：「年卅晚潛入戲院睇午夜場，足足有廿年冇睇過午夜場，相當興奮。睇完戲我朋友直情睇到心口痛，因為劇力逼人，觀眾又屏息靜氣欣賞，好少人會去洗手間，忍着都要看完才去，十分感激大家的專心，希望大家要繼續支持午夜場以及感謝阿爾柏仙奴成就林涼水，因為他不懂中文，角色才落到我手上。」

君豪票房到億唱歌

對於《毒舌大狀》有如此好成績，子華表示感到意外及驚人：「當年《棟篤特工》都要累積一段時間才有幾百萬，一日6百多萬是個驚人紀錄。其實能夠破自己紀錄相當好彩，連續拍了兩套絕對有質素的電影《飯戲攻心》及《毒舌大狀》，希望可以連續拍到三套好戲，感恩短短半年內累積票房過億，感激觀眾支持以及幕後的創作人。」

最後子華預告要是《毒舌大狀》票房有驚人數字的話，便隨時現身謝票。

而君豪就率先跟大家拜年，他說：「恭喜發財！《毒舌大狀》的票房相當好，非常感激大家，沒有預計到票房數字，不過當然愈多愈好，如果真的要畀一個數，不如就一億吧，到時我獻唱一曲給各位世叔伯聽。」

不敢低估子華

導演Jack透露自己有想過票房有好成績，全因不敢低估子華的吸票房能力，他更講到希望可以原班人馬拍攝嶄新題材，相信會好好玩。

至於Louise表示：「無限感激大家熱烈支持《毒舌大狀》同每一位演員，能夠在新年期間在戲院透過大銀幕同大家一齊渡過，別具意義！新一年祝大家繼續身體健康，百毒不侵，然後帶埋屋企人同朋友一齊繼續支持毒舌大狀。」

而Fish則講到票房好完全是她預計之中，她說：「十分看好之後票房成績，十分榮幸自己能夠參與這部電影，希望再跟大家合作。其實自己角色很好玩，因為大家睇完都話好憎我。」

▲ （左起）王丹妮、栢天男、廖子妤

Renci盼開續集

另外，Renci揚言開心到不知說甚麼好，多謝大家支持：「可能生活上有種種壓迫、不安、失望，工作、家庭、朋友甚至這個地方都會有時令我們感覺到絕望，希望《毒舌大狀》可以帶你暫時逃離現實，放下一些執着。只要導演出聲，原班人馬拍續集或再合作嶄新題材都完全可以。」

栢天男同樣表示覺得很驚喜以及希望拍續集，假若票房去到9000萬便會開一個數小時的直播，大家可以盡情留言提出要求。

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