【釣客失蹤】30歲男蒲台島釣魚失蹤　一周內第二宗同類型案件

▲ 30歲男蒲台島釣魚失蹤，一周內第二宗同類型案件。（警方提供）

30歲男子陳錦輝昨日（25日）放工後，向家人透露會到蒲台島釣魚，惟直到凌晨仍未回家，其家人今日（26日）向警方報案。今早10時，警方、消防處及政府飛行服務隊到蒲台島一帶展開海空搜索行動。連同今次事件，一周內已發生兩宗釣客失蹤的案件。

警方表示，30歲男子陳錦輝昨日（25日）上午在佛光街最後露面後便告失蹤。陳錦輝身高約1.7米，體重約75公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿黑色外套、藍色長褲、黑色鞋，攜有一個白色魚竿袋及一架手拉車。

▲ 30歲男子陳錦輝昨日（1月25日）上午在佛光街最後露面後便告失蹤。（警方提供）

警方呼籲，任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 8036或9020 6542或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

日前大年初二（23日）65歲男子陳樹離家到龍鼓灘釣魚，至晚間仍未回家，家人決定報警。政府飛行服務隊及水警事後在海中心搜索，至今仍未尋回。

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責任編輯：陳麗娜