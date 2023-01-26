  • 17°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 14:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【釣客失蹤】30歲男蒲台島釣魚失蹤　一周內第二宗同類型案件

社會 13:06 2023/01/26

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

30歲男蒲台島釣魚失蹤，一周內第二宗同類型案件。（警方提供）

30歲男子陳錦輝昨日（25日）放工後，向家人透露會到蒲台島釣魚，惟直到凌晨仍未回家，其家人今日（26日）向警方報案。今早10時，警方、消防處及政府飛行服務隊到蒲台島一帶展開海空搜索行動。連同今次事件，一周內已發生兩宗釣客失蹤的案件。

警方表示，30歲男子陳錦輝昨日（25日）上午在佛光街最後露面後便告失蹤。陳錦輝身高約1.7米，體重約75公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿黑色外套、藍色長褲、黑色鞋，攜有一個白色魚竿袋及一架手拉車。

30歲男子陳錦輝昨日（1月25日）上午在佛光街最後露面後便告失蹤。（警方提供）

警方呼籲，任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 8036或9020 6542或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

日前大年初二（23日）65歲男子陳樹離家到龍鼓灘釣魚，至晚間仍未回家，家人決定報警。政府飛行服務隊及水警事後在海中心搜索，至今仍未尋回。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【8000萬新春金多寶】六合彩今晚攪珠　10大幸運投注站你要知
今日 11:42
【8000萬新春金多寶】六合彩今晚攪珠　10大幸運投注站你要知
【珍惜生命】屯門翠寧花園35歲女住戶高處墮下　現場證實死亡沒檢獲遺書
今日 11:59
【珍惜生命】屯門翠寧花園35歲女住戶高處墮下　現場證實死亡沒檢獲遺書
【呈請清盤】凱施餅店經營公司遭入稟呈請清盤　清盤聆訊3月底進行
今日 12:20
【呈請清盤】凱施餅店經營公司遭入稟呈請清盤　清盤聆訊3月底進行

你可能感興趣

【8000萬新春金多寶】六合彩今晚攪珠　10大幸運投注站你要知
今日 11:42
【8000萬新春金多寶】六合彩今晚攪珠　10大幸運投注站你要知
【珍惜生命】屯門翠寧花園35歲女住戶高處墮下　現場證實死亡沒檢獲遺書
今日 11:59
【珍惜生命】屯門翠寧花園35歲女住戶高處墮下　現場證實死亡沒檢獲遺書
【呈請清盤】凱施餅店經營公司遭入稟呈請清盤　清盤聆訊3月底進行
今日 12:20
【呈請清盤】凱施餅店經營公司遭入稟呈請清盤　清盤聆訊3月底進行
罪案 九龍 龍鼓灘 消防處 飛行服務隊 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【御用惡奶奶】69歲李楓親認入住老人院近一年　不覺晚年悲慘感恩上天眷顧
今日 10:31
【御用惡奶奶】69歲李楓親認入住老人院近一年　不覺晚年悲慘感恩上天眷顧
【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真　甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】
11:32 2023/01/25
【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真　甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】