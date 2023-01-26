【手機SIM卡】旅行3款外遊SIM卡推介　每日僅$6.25最平限時優惠

▲ 去旅行當然要通訊、睇地圖及post相，帶備一張SIM卡唔少得。（相片來源：Unsplash）

現時人人報復式旅遊，每次都要購買SIM卡費時失事，不如考慮買一張可重用的外遊SIM卡，只需增值即可使用，更加隨時加購數據，無需更換，更可覆蓋多個國家，一SIM在手世界通行，方便經常出外旅遊人士。以下有多張SIM卡推介，並推出不同優惠，可按心水選購。

大送儲值額

豐澤推出的haha SIM，可自選地區日費計劃，包括澳門、韓國及台灣均低至$10/日，日本及其他亞洲地區則$15/日，歐美及澳紐則由$18/日起。而$138/30日套餐則可在多個地區使用，或是長旅行較適用。雖然無限數據，但最高速度42Mbps每日只限500MB，其後128kbps任用。

現時更推出優惠，凡購買亞太區外遊數據，即送3日亞太區外遊數據，平均低至$6.25/日，另外每增值$100仲送$10儲值額，優惠期至2月28日。

詳情：www.fortress.com.hk/zt/hahasim

▲ 豐澤haha SIM推出全新優惠吸客。（相片來源：官網截圖）

人氣方便之選

自由鳥遨遊SIM（Birdie）屬數碼通旗下，同樣外遊數據任用，亞洲12地$15/日，已包括最熱門的日本、韓國、泰國及台灣；美加澳鈕同樣為$15/日，歐洲及中東則是$32/日。速度每日首1GB享有4G LTE，其後3G無限數據。於便利店、超市都買到，還可以網上購買免費郵寄。

由即日起至2月6日，推出新年雙重賞優惠，購買5日或以上，輸入優惠碼【NY23】，即享8折優惠，只需$12/日。另外單一訂單滿$60 ，即送戶戶送Deliveroo $60現金券，推廣期至1月31日。

詳情：www.birdie.com.hk/birdiehome

▲ 人氣Bridie由數碼通支援，是信心保證。（相片來源：官網截圖）

多款套餐選擇

另一款旅人常用的AIRSIM 無國界上網卡，覆蓋全球130多個地區，而且大部份國家均提供4G LTE上網。售賣不同日數及套餐，主要分日數、數據用量、速度及不同電訊供應商，選擇豐富。如日本3天1GB價錢由$48起，可選Docomo及Softbank，泰國3天則是$45，使用日數多的話更低至$8/日。

售賣點以電腦舖及雜貨店為主，機場1號客運大樓亦有門市。現時有「日本數據套餐50%金額回贈優惠」，以VISA信用卡購買日本數據套餐，半額將會回贈到AIRSIM帳戶，優惠至1月31日。

詳情：www.airsim.com.hk

▲ AIRSIM有多款套餐可選，豐儉由人。（相片來源：官網截圖）

記者：張頌婷