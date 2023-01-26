  • 19°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星光熠熠】劉愷威春風滿面現身新春團拜　胡定欣周嘉洛齊齊同框合照

娛樂 15:55 2023/01/26

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

新年團拜好齊人！

藝人劉愷威與前妻楊冪離婚多年，去年公開認愛與內地演員李曉峰拍拖，劉愷威接受傳媒訪問時直指與李曉峰性格相近，相處得舒服又開心。

雖然早前傳出女方有孕並會在香港待產，不過劉愷威父親代子澄清為不實傳聞。

【新戀情】前夫劉愷威拖李曉峰放閃　楊冪攬猛料才子行街示威？

最新影片推介：黃子華何啟華楊偲泳專訪

 周嘉洛胡定欣同框合照

近日劉愷威從內地返港過農曆新年，向來與林夏薇老友鬼鬼的他，在大年初四到她家團拜，當中洪永城夫婦﹑趙希洛﹑蕭正楠夫婦﹑胡定欣以及周嘉洛等都有出席，場面熱鬧。

雖然早前有指周嘉洛在《萬千星輝頒獎典禮2022》奪得「最受歡迎電視男角色」在台上發表得獎感言時，鏡頭捕捉到定欣疑似黑面，事後定欣否認黑面，更指當時很留心聆聽嘉洛的得獎感受，而嘉洛亦不覺得定欣黑面，更指對方很友善，不時鼓勵他。今次二人同框合照，更以行動力證大家關係不錯。

胡定欣同周嘉洛齊現身團拜。

劉愷威現身林夏薇家

至於蜜運中的劉愷威亦表現興奮，在薇薇分享的片段所見，大家齊齊高呼「恭喜發財」，劉愷威更不停大呼「YEAH」，心情非常開心，果然人逢喜事精神爽！

不過有網民就留意到李曉峰不在其中，未知是否怕醜未有入鏡，還是劉愷威今次單拖現身呢？

    點擊圖片放大
    +6
    +5

​​​​精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】傳楊冪反對劉愷威父女演真人騷　《愛回家》劉丹贊成孫女不應出鏡
16:18 2020/10/08
【開心速遞】傳楊冪反對劉愷威父女演真人騷　《愛回家》劉丹贊成孫女不應出鏡
【TVB新五虎】曾與古天樂+古巨基+吳家樂+劉愷威獲力捧　何遠恆轉行發展長駐內地
16:23 2022/10/02
【TVB新五虎】曾與古天樂+古巨基+吳家樂+劉愷威獲力捧　何遠恆轉行發展長駐內地
【新戀情】前夫劉愷威拖李曉峰放閃　楊冪攬猛料才子行街示威？
13:48 2022/11/29
【新戀情】前夫劉愷威拖李曉峰放閃　楊冪攬猛料才子行街示威？

你可能感興趣

【開心速遞】傳楊冪反對劉愷威父女演真人騷　《愛回家》劉丹贊成孫女不應出鏡
16:18 2020/10/08
【開心速遞】傳楊冪反對劉愷威父女演真人騷　《愛回家》劉丹贊成孫女不應出鏡
【TVB新五虎】曾與古天樂+古巨基+吳家樂+劉愷威獲力捧　何遠恆轉行發展長駐內地
16:23 2022/10/02
【TVB新五虎】曾與古天樂+古巨基+吳家樂+劉愷威獲力捧　何遠恆轉行發展長駐內地
【新戀情】前夫劉愷威拖李曉峰放閃　楊冪攬猛料才子行街示威？
13:48 2022/11/29
【新戀情】前夫劉愷威拖李曉峰放閃　楊冪攬猛料才子行街示威？
劉愷威 周嘉洛 胡定欣 黃翠如 蕭正楠 趙希洛 洪永城 林夏薇 娛樂行業 娛樂人物職業

最高瀏覽

【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【御用惡奶奶】69歲李楓親認入住老人院近一年　不覺晚年悲慘感恩上天眷顧
今日 10:31
【御用惡奶奶】69歲李楓親認入住老人院近一年　不覺晚年悲慘感恩上天眷顧
【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真　甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】
11:32 2023/01/25
【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真　甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】