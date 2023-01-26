【星光熠熠】劉愷威春風滿面現身新春團拜　胡定欣周嘉洛齊齊同框合照

▲ 新年團拜好齊人！

藝人劉愷威與前妻楊冪離婚多年，去年公開認愛與內地演員李曉峰拍拖，劉愷威接受傳媒訪問時直指與李曉峰性格相近，相處得舒服又開心。

雖然早前傳出女方有孕並會在香港待產，不過劉愷威父親代子澄清為不實傳聞。

【新戀情】前夫劉愷威拖李曉峰放閃 楊冪攬猛料才子行街示威？

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周嘉洛胡定欣同框合照

近日劉愷威從內地返港過農曆新年，向來與林夏薇老友鬼鬼的他，在大年初四到她家團拜，當中洪永城夫婦﹑趙希洛﹑蕭正楠夫婦﹑胡定欣以及周嘉洛等都有出席，場面熱鬧。

雖然早前有指周嘉洛在《萬千星輝頒獎典禮2022》奪得「最受歡迎電視男角色」在台上發表得獎感言時，鏡頭捕捉到定欣疑似黑面，事後定欣否認黑面，更指當時很留心聆聽嘉洛的得獎感受，而嘉洛亦不覺得定欣黑面，更指對方很友善，不時鼓勵他。今次二人同框合照，更以行動力證大家關係不錯。

▲ 胡定欣同周嘉洛齊現身團拜。

劉愷威現身林夏薇家

至於蜜運中的劉愷威亦表現興奮，在薇薇分享的片段所見，大家齊齊高呼「恭喜發財」，劉愷威更不停大呼「YEAH」，心情非常開心，果然人逢喜事精神爽！

不過有網民就留意到李曉峰不在其中，未知是否怕醜未有入鏡，還是劉愷威今次單拖現身呢？

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