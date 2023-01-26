【渡輪優惠】新渡輪2月票價優惠　成人平日長洲及梅窩減8毫及1元

▲ 新渡輪2月推出長洲、梅窩及橫水渡票價惠。（資料圖片）

新渡輪將推票價優惠，由2月1日至2月28日期間，3條離島航線包括中環往來長洲、中環往來梅窩及橫水渡渡輪服務將有票價優惠。星期一至星期六往來中環及長洲，成人普通渡輪的普通客位，票價由14.2元減至13.4元，慳8毫；而豪華客位由22.3元減至21元，慳1.3元。至於高速船就由28.1元減至26.2元，慳1.9元。至於小童、長者及殘疾人士*，星期一至星期六的普通客位就由減4毫，由7.1元減至6.7元。而學生月票就由391元減26元，至365元。

新渡輪表示，現按離島渡輪服務牌照內的「利潤分享機制」，將在2月期間提供票價優惠。

至於中環往來梅窩，星期一至星期六的普通客位，成人票價由16.6元減至15.6元，慳1元。而星期日及公眾假期，成人票價就由24.6元減至23元。而橫水渡的成人票價減1元至13元，小童、長者及殘疾人士*就減5毫，至6.5元。

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備註：

*年滿三歲至未滿十二歲之小童、六十五歲或以上之長者及殘疾人士登記證持有人士可享是次票價優惠

-已享有「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」的優惠之人士，在使用中環往來長洲之渡輪服務時，若選乘普通渡輪豪華客位，仍可享有票價優惠 (65歲或以上長者/合資格殘疾人士 — 星期一至六票價：港幣$5.8[原價：港幣$6.1]; 星期日及公眾假期：港幣$7.3[原價：港幣$7.6]；樂悠咭持有人(60-64歲) — 星期一至六票價：港幣$9.6[原價：港幣$10.1]; 星期日及公眾假期：港幣$12.6[原價：港幣$13.3])

-及中環往來梅窩之渡輪服務時，若選乘普通渡輪豪華客位，仍可享有票價優惠 (65歲或以上長者/合資格殘疾人士 — 星期一至六票價：港幣$7.2[原價：港幣$7.4]; 星期日及公眾假期：港幣$9.5[原價：港幣$9.8]；樂悠咭持有人(60-64歲) — 星期一至六票價：港幣$12.4[原價：港幣$12.9]; 星期日及公眾假期：港幣$17.0[原價：港幣$17.7])

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責任編輯：吳雋妍