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【煽動刊物】涉發布煽動刊物案續 《立場》鍾沛權供稱報道襲擊事件讓公眾防備

社會 15:25 2023/01/26

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鍾沛權。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（26日）於區域法院續審。鍾今於控方盤問時確認，曾得知有受訪者打算於當屆區議會前作襲擊，考慮到受訪者有具體警告，聲稱會在區議會前作襲擊，加上當時相關議題已被公眾討論，故希望透過報道，讓各方得知事件，以作防備。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

鍾沛權今續自辯，控方盤問時提及《立場新聞》其中1個專題報道，指當中的受訪者自稱曾於反修例期間斬傷休班警察，更預告在未來的區議會選舉將血腥升級。鍾確認有關報道事件，並同意受訪者已具恐怖主義的雛型。

鍾供稱，當時記者已判斷受訪者所描述的事件有一定可信性，鍾其後亦猶疑應否刊登該報道，但考慮到受訪者有具體警告，聲稱會在區議會前作襲擊，加上當時相關議題已被公眾討論，作為傳媒不可視而不見，故希望透過報道，讓各方得知事件，以作防備。

鍾又指，若傳媒收到傷害平民的訊息而不報道，或有一定的道德責任，至於如何報道訊息，而非為受訪者宣傳，《立場新聞》當時則選擇以一系列文章探討事件。

控方問及鍾為何不向警方舉報受訪者，鍾供稱，某程度上對方亦是《立場新聞》的消息人士，最終只能透過文章報道，基於保護受訪者的原則及公民責任之間作平衡，鍾形容這可說是從事新聞工作的最難決定。

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記者：梁錦麟

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