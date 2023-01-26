《想見你》電影版下月上映3大主角來港宣傳　許光漢：很期待與你們相遇

2019年的大熱劇集《想見你》一推出即大受歡迎並風靡亞洲，好評如潮，韓國亦翻拍韓版《想見你》，足證劇集多受歡迎。

睽違三年，在萬眾期待之下，《想見你》電影版正式開拍，延續電視劇的故事，3位主角柯佳嬿、許光漢和施柏宇再譜浪漫戀曲！電影於台灣上映後旋即成為當地開畫票房冠軍，其燒腦劇情亦令不少人要進戲院一刷再刷，更於農曆新年前全台票房破億！

香港電影發行公司上星期宣佈《想見你》電影版終鐵定於2月9日情人節檔全香港戲院上映後，消息令不少香港粉絲極度興奮，同時更收到很多詢問3位主角會否來港宣傳。

今日（1月26日）負責此片香港發行的公司宣布，柯佳嬿、許光漢和施柏宇落實2月4日至6日來港進行《想見你》宣傳。

《想見你》電影版延續電視劇故事 2月9日情人節檔香港上映

柯佳嬿+施柏宇再次來港

3位演員中，柯佳嬿和施柏宇都曾來過香港進行宣傳工作，兩位都表示很開心可再來港，更期待可在港品嚐美食：「想吃的東西太多了，小點心之類的，但不確定有沒有時間去吃。」

施柏宇笑說。柯佳嬿也表示很期待美食：「想去茶餐廳，吃菠蘿油、飲凍奶茶，喜歡茶餐廳各式點心跟飲品，也想吃一些街邊小吃。有時間的話更想去衝浪滑板的場地看看呢。」

柯佳嬿更表示從小看不少香港電影，也喜歡聽粵語歌。而她好一段時間沒到香港，非常期待這次香港之行。施柏宇也表示好久沒來港，稱非常期待。

▲ 《想見你》海報

許光漢感謝粉絲支持

戲中另一男主角許光漢更是首度到港宣傳作品，這是第一次見到香港粉絲，對此他也表示期待：「香港的朋友，『逮嘎吼』（大家好）！之前不管是網路還是信件，都有收到很多香港朋友和粉絲的心意，真的很謝謝你們的喜愛。很期待與你們相遇，到時跟你們說說話聊聊天。」

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由劇集走到電影

對於《想見你》由劇集走到電影，更成為風靡亞洲的一套作品，幾位主演都很感觸：「《想見你》劇集播出時正值疫情，三年後的現在，《想見你》變成電影要與香港的觀眾見面了，這是之前從沒想過的事。」

柯佳嬿表示實在感恩：「謝謝香港觀眾朋友對《想見你》的支持和喜歡，我們很開心這個故事能陪伴大家一起迎接新年。」

而施柏宇也表示作品得到這麼多人的支持實在很感動：「謝謝大家的支持，很感動。感謝有這樣的機會能跟香港觀眾見面，希望新的一年所有人都身體健康、事事順心。」

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