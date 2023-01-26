【兩種人生】同日出生兩男嬰被醫院調亂　母決不換親生兒34年後命運逆轉

▲ 同日出生兩男嬰被醫院調亂，雙方媽媽決定不換回親生兒。

34年前，南非有兩名媽媽同日在醫院產子，原本兩個家庭喜獲麟兒，可是後來卻發現兩個孩子被醫院不慎調亂，他們養的是別人兒子。只是雙方媽媽都決定不換回自己的親生兒，有錢仔與窮家子的身分對調，命運從此改變。

據英國《太陽報》報道，1989年於南非約翰內斯堡待產的Sandy Dawkins和Megs Clinton Parker，在同一間醫院、同一天生下了兒子。不過，護士誤將兩個男嬰調轉，Sandy的親生兒子Gavin被交到Megs手上，而Megs的孩子Robin卻成了Sandy的「兒子」。

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有錢仔不甘變窮家子

Robin由單親媽媽Sandy撫養，她生活窮困，一直努力維持生計。至於Gavin則來到富有人家中，享受優越的生活。直至1991年，兩男嬰調亂一事始被發現，當時Gavin的DNA測試顯示Megs並非他的生母，追查醫院紀錄後才知道，Megs的親生兒子Robin當年被Sandy接走了。

兩個媽媽已照顧對方的兒子3年，又怎捨得放下這段母子情，結果Sandy和Megs選擇保留從出生起就撫養長大的孩子，決定不把自己的親生兒子換回來。兩個男童在截然不同的環境中長大，彼此稱呼為兄弟。

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由有錢仔變窮家子的Robin在15歲時曾接受傳媒訪問，表示多麼希望生母Megs把他換回來，並形容他與Sandy的生活非常不容易，「如果我想要甚麼，我就必須努力實現它，從來沒有唾手可得」，更表示「我一出生就變窮，另一個孩子卻富有，我恨媽媽不把我換回來」。相反Gavin為自己的幸運而感恩，「我得到了現在的生活，我不後悔任何事情」。

富媽媽欲奪兩子

雖然Megs沒有換回Robin，但她想念親生兒子，並在2004年鼓勵他一起搬到到她家生活。這意味著Sandy同時失去兩個孩子，她曾直言Megs「毀了我的人生」。不過，Robin不適應新學校，加上Megs對他期望過高，他在高壓環境感到崩潰，18歲時輟學離家，搬到南非北部的路易斯特里哈特（Louis Trichardt），在那裡找到了一份工作。

Megs因親生兒子離去而傷心不已，「我說不出有多痛」。與此同時，看到Megs對Robin的不捨，Gavin有感被拋棄。

多年後，Megs一家終於與Robin、他的妻子Liesel和兒子James團聚，並開始重建他們的關係。為人父後的Robin終明白，當年為何Megs和Sandy選擇不把親生兒換回來，「如果我發現兒子不是我的，我也絕不會還給他」。

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責任編輯︰王明芳