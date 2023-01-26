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【殘影空間】鄧麗欣壓力大致失眠又胃痛　姜皓文讚Stephy進取合作有火花

娛樂 17:17 2023/01/26

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《殘影空間》

電影《殘影空間》將於2月23日上映，電影鄧麗欣（Stephy）與謝君豪、姜皓文、袁富華、凌文龍、余香凝、蔡瀚億及張建聲等參演。

電影中，飾演法醫精神科醫生徐曉靜的Stephy，天生擁有特殊能力，能進人殺人犯的潛意識空間追兇，她與警探姜皓文聯手追查城中接二連三的命案，案件轟動全城，除了被家暴的余香凝、發生倫常慘案的張建聲，以至凌文龍的成魔之路，一步一驚心！

Stephy發現案中有案，一句「每個人都自以為是好人」，揭露了不少犯案動機及「真相」，她更懷疑謝君豪飾演的精神科醫生仁重光教唆病人謀殺，於是展開追查，期間二人還「正面交峰」。

【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】

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Stephy感壓力大
 
對於電影即將上映，Stephy相當期待，直言電影正好讓大家反思。

她說︰「我自己本身好鍾意呢個劇本，對角色同每一場戲都有好多要求，可能呢方面會畀到自己好大壓力所以拍攝時心情低落外，亦有非常大嘅壓力，我係未試過又失眠又胃痛，呢啲係我平時唔會發生的，喺呢部戲嘅過程就發生晒。」

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姜皓文心情起伏大

至於黑仔姜皓文首次與鄧麗欣合作，直言對方第一印象是非常進取的女演員，並謂這次合作充滿火花。

黑仔表示︰「戲中我邀請她去追查案件，大家事前都有傾有講，拍攝時有唔少火花，今次拍攝心情起伏都好大，期待呢套電影作品正式上映。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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