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【冬天補腎】兒童增高提升集中與免疫力　中醫推介黑色食物「三黑水」補腎

兒童健康 16:19 2023/01/26

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註冊中醫馬琦傑介紹小朋友在冬天飲用「三黑水」助補腎發育。

小朋友身體發展差，在中醫的角度全都因為「腎」。中醫的腎比西醫涵蓋範圍更大，其中腎的精華「腎精」是身體所有器官的能源供應處, 似西醫所講的建構各種細胞的基本元素。

「腎精」充足助提升集中與免疫力

身體發育比喻為建屋，補腎健脾兩者缺不可少。「補腎」如屋的鋼筋、供電箱、儲水箱，鋼筋用於支撐結構的骨架，供電箱供電、儲水箱供水，用於平時生活必需的生活元素，這就是「腎精」。健脾長肉有如屋的石屎，要加強牆地的厚薄，打好底基，令結構更鞏固。「腎精」充足，就骨骼生長好，身高、牙齒都不會發育停滯；腦部的發育也都敏銳集中；身體免疫力也大大提升。

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如何補幫小朋友「腎精」

「腎精」是分先天及後天；先天來自父母，而後天來自飲食及生活習慣。如果沒有後天的滋養，「腎精」是會俏俏流逝，即「腎虛」。注意如果小朋友常常生長缐以下、遲長高如每年長高少於5cm)，又或遲換牙、常常不集中、遺尿、易生病，有機會出現「腎虛」。

甚麼時候開始補「腎精」？

第一個關鍵期是小朋友5歲開始，因為在6至7歲的時候開始換牙，而此時候特別需要滋養補腎，所以女兒現在每天也會喝一小杯的三黑水。

另一個關鍵期是12歲，進入青春期的時候，身體長高最後一個階段。冬天是補腎好時機！腎精藏夠就能確保下一年身體的健康。

冬天食黑色食物補腎

一到冬天食黑也補腎，食黑，即食黑色的食物。中醫以為，黑色對應於冬天，對應於腎。在冬天，要留意多吃黑色食物，如黑豆、黑芝麻、黑米。

「三黑水」適合孩子補腎 

材料︰黑豆20克、黑芝麻5克、黑米10克、冰糖少許

做法︰ 黑豆浸過夜、黑芝麻炒香，黑米浸2小時，大火加水煲4小時，最後落少許冰糖，每次飲100至150毫升。

簡單版本的補腎「三黑水」，材料可1小匙「養腎黑豆穀物粉」加150毫升暖水和少許黑糖，做法是將所有材料攪拌即可，又可加入小量麥芽糖。

2歲至4歲可隔日飲1次，7日為1個療程；5至11歲以上每日飲1次，14日為1個療程；12歲以上每日飲2次，21日為1個療程。有關何時飲用效果好，以十二經絡的運行時段，腎經當令是酉時辰（下午5時到晚上7時），此時飲用再配合刺激湧泉穴、三陰交等穴道，或試做以抓地動作，也有助吸收入腎的食物。不過，作為要返工的上班族爸媽，未必可以在此時候做到，周末或放假時幫小朋友試做，日常晚上做就可以，不要過度擔心！

文章獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權刊登，更多內容可【按此】。

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撰文︰註冊中醫馬琦傑

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