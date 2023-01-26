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【開放禁區】當局擬明年初逐步開放沙頭角　旅遊配額增至每日千名

社會 16:29 2023/01/26

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沙頭角碼頭。（經濟日報資料圖片）

政府去年在《施政報告》中提出將於2024年逐步開放中英街以外的沙頭角邊境禁區，以推廣文化生態旅遊。

沙頭角區鄉事委員會主席、北區區議會副主席李冠洪今早（26日）在港台節目《千禧年代》表示同意開放沙頭角，但不能一下子立即撤銷禁區，需要逐步開放，相信設施暫時可應付每日配額。

保安局聯同相關部門已擬備了一套開放計劃，將於2月諮詢北區區議會社會事務委員會。有報道指，當局計劃於2024年首季起開放中英街以外的沙頭角邊境禁區，並將開放日子由目前周末及公眾假期擴展至每日。初步希望增加每日旅行團人數上限至700人和個人遊的人數上限至300人共1,000人，同時增加約100個停車場供居民使用，亦會在接壤中英街的範圍增設圍欄。如果取得地區支持，會隨即展開準備工作，目標2024年初實施逐步開放。

對於開放中英街，保安局指由於中英街的獨特歷史背景和地理因素，沒有實質屏障作為香港和內地的邊境分界，亦不設邊境管制站。基於保安原因，開放建議不會包括中英街。

新界北立法會議員劉國勳表示，過去半年開放沙頭角碼頭後，旅行團主要經碼頭上落，不影響區內交通及居民生活。他稱逐步開放沙頭角的做法合適，期望可帶動當地消費，但長遠發展需要改善交通配套。

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記者：馮芷婷

 

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