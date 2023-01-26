【將軍澳交通】九巴申辦康城經將藍隧道過海路線　料35分鐘可到灣仔

▲ （左起）九巴經理（策劃及發展）李侃陵、九巴助理車務總監（區域一）麥成邦、九巴傳訊及公共事務部主管 簡學悕。（九巴圖片）

將軍澳藍田隧道通車至今，2大巴士營辦商均未開辦經將藍隧道的過海路線，九巴今日表示，正向運輸署申辦日出康城經將藍隧道過海路線，日後康城至灣仔只需35分鐘車程。

將藍隧道通車已有一個多月，區內交通擠堵情況大為改善。九巴經理（策劃及發展）李侃陵表示，將軍澳藍田隧道通車前，九巴近乎每日都要發出擠塞警報，而將藍隧道通車後，僅一日因天雨而發出警報，證明塞車情況大有改善。以連接康城至觀塘的98號線為例，車程平均節省了12分鐘。

為善用新隧連接東隧的優勢，九巴表示正向運輸署申請開辦新路線，由康城出發，經將藍隧道，往灣仔區及中西區。

李侃陵表示，擬議新路線離開東隧後，會經東區走廊直達灣仔，由康城起計只需35分鐘，相信可滿足區內市民的交通需求，

至於到灣仔後，應經內街還是告士打道過中環，其實各有優勢，還要和運輸署商量。

除擬開辦新路線外，九巴亦正研究加強現有路線服務，包括正向運輸署申請延長96號線（將軍澳往科學園）服務時間和加密班次。

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記者：陳梓蔚