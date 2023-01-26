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【全日面授】教育局設校園復常專頁　助學生適應全日面授課【附學生及家長錦囊】

社會 18:18 2023/01/26

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全港中小學將於下月起，陸續全面恢復全日面授課堂。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園將於2月逐步有序全面恢復全日面授課堂，教育局今日（26日）推出「校園復常‧好精神」專頁，內附錦囊、資源包及短片，提供資訊幫助學生面對恢復全日面授課堂時，可能產生的壓力及焦慮，並協助學校及家長照顧不同需要的學生，如提升一般學生的適應力，及早識別有精神健康風險的學生，以及就有精神病患的學生及跨境學童等不同需要，提供針對性支援，以重拾正常的學習和社交生活。

在適應全日課堂安排的過渡期間，教育局透過「協助學生適應全日面授課堂」資源包鼓勵教師從安全感、熟悉感、寬容與調節及情緒調節四方面，支援學生重新適應全日制校園生活的變化。

  • 安全感
    在「普及性」層面以全班活動形式舉行團體活動，增強學生和身邊的人的聯繫感
  • 寛容與調節
    為學生提供學習支援，並給予他們學習上的寛容與調節，以鼓勵代替責難
  • 熟悉感
    藉建立平衡有序的生活流程，提升學生對生活的秩序感和掌控感，幫助他們適應變化
  • 情緒調節
    為學生提供情緒上的支援，向他們介紹有效的學習策略、健康的應試心態和減壓方法

教育局亦建議家長盡早與子女建立常規，調節生理時鐘及妥善分配作息時間，重新建立一套適切的生活流程。

資源包提及家長如何協助子女適應全日面授課堂，並識別有自殘特徵學生的小貼士等，按圖即看：

    點擊圖片放大
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此外，由臨床心理學家主講的「壓力處理我有計」家長教育短片已上載至專頁，幫助家長及早識別及支援子女在精神健康方面的需要，以正面的態度協助子女面對成長路上的挑戰與難關。專頁同時附有「協助跨境學童適應復課」參考建議，包括安排友善的朋輩或高年級學生照顧跨境學生，進行互動交流，協助他們逐步適應校園生活。

教育局局長蔡若蓮今天在facebook發文表示，專頁提及一系列的實用錦囊和資源包，能為學生提供多項支援建議，解決他們的不同需要。她並鼓勵家長及教師善用專頁，主動關心學生需要，幫助他們調節心態及生活常規，期盼學生得以投入豐富多釆的校園生活。

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責任編輯：梁凱婷

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