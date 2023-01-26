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【國安法釋法】美領梅儒瑞指釋法損司法獨立　駐港公署譴責促停止政治表演

政治 16:17 2023/01/26

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外交部駐港公署發言人回應梅儒瑞，指其公然詆毀香港法治和自由。（資料圖片）

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）首度在公開演說中指，人大常委會上月就《港區國安法》釋法，或有損香港司法獨立。外交部駐港特派員公署發聲明回應，批評對方大放厥詞，公然詆毀香港法治和自由，促停止自取其辱的政治表演。

梅儒瑞到港就任四個月，昨日（25日）在一個網上論壇提及，過去兩年約1.5萬名在港美國人因不同原因離港，是2019年在港美國人總數的兩成，擔心北京進一步行動，會促使更多香港優秀人才離港，令香港國際金融地位受損。他又指，人大解釋國安法，是擴大香港行政當局的權力，且缺乏司法機構監察，可能進一步破壞香港司法獨立。

外交部駐港公署發言人今日發聲明表示強烈不滿，予以嚴厲譴責，批評梅儒瑞大放厥詞，公然詆毀香港法治和自由，蓄意抹黑香港營商環境。

發言人批評梅儒瑞作為美國政府派駐香港的高級外交官，做的卻是「吃飯砸鍋」的勾當，對香港安定團結的客觀事實充耳不聞，對不干涉內政的國際法原則和國際關係基本準則肆意踐踏，不斷詆毀香港法治和自由，為反中亂港分子撑腰打氣，只能暴露其亂港遏華的險惡用心。

發言人重申，香港作為聯通中國與世界的超級聯繫人，理應成為中國與各國友好合作的「熱土」，而不應成為實施「新冷戰」的「陣地」。

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責任編輯：趙居逸

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