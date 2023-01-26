【新春優惠】麥當勞即日至2.4送10萬張美食換領券　3個步驟即可參加活動

▲ 麥當勞即日至2.4送10萬張美食換領券，3個步驟即可參加活動。（麥當勞提供）

香港麥當勞為答謝顧客多年來的支持，即日起強勢推出兔年首個品牌活動「去麥記 lor？」，一連十日透過香港麥當勞官方 Instagram 帳號免費送出合共10萬張經典美食的電子換領券。

是次活動是慶祝麥當勞 「Raise Your Arches」的全球品牌活動，並將於35個國家或城市陸續進行推廣，而香港麥當勞更成為亞洲第一個市場推出此優惠。麥當勞指，店內會播放國際及本地華納歌手的歌曲。

於即日起一連10日，麥當勞推出品牌活動答謝顧客支持，邀請藝人胡楓（修哥）、羅蘭、鄭裕玲（Do姐）、歌手MC張天賦、DearJane、陳蕾、DJ朱薰及之仔和妹之、黃正宜（AhJeng阿正）等一起戚起條眉分享美食。打頭陣登場的就是「麥樂雞(4件)」，更多主題食品可參閱下表：

參加方法詳情：

參加者只需於活動推廣期內（即日起至2月4日）每日到香港麥當勞官方Instagram帳號及緊貼有關指定活動帖文更新，然後完成三個簡單步驟即可參加活動：

追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk）

到每日指定活動貼文內留言「^^去麥記歎（當日主題美食）lor？」

標籤兩位朋友，即可參加活動。

每日首1萬位合資格參加者的 Instagram 帳號將會收到由香港麥當勞官方帳號傳送的訊息，再依指示提交麥當勞App登記電郵，即可於2月14日或之前於麥當勞App內收到相關主題美食電子換領券， 參加者可到餐廳憑券免費換領美食。首日活動貼文已於今天（1月26日）早上11時30分推出， 其後活動推廣期間麥當勞官方Instagram帳號會每日不定時更新，數量有限，送完即止。

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責任編輯：陳麗娜