【網絡欺凌】李婉華被網絡惡意攻擊　感慨移居加拿大逾20年風氣變

▲ 李婉華發嚴正聲明作澄清。

早年已移居加拿大的前藝人李婉華，突然在社交平台發出聲明，稱近日有YouTuber及Facebook群組斷章取義，影射她曾經和某移民公司合作，讓移民港人蒙受損失。

她承認曾與該公司合作，但僅限於YouTube平台分享移民資訊，她寫道：

本人特此作出嚴正聲明，我和該移民公司的合作形式，只限於在YouTube平台分享移民資訊，本人絕無參與其公司的內部運作，本人並且與該移民公司的YouTube合作，於上年2022年5月已完結。對於本人自創立YouTube平台後，多次在網上被無理，毫無理據，及惡意的攻擊，深表遺憾！對於一直支持我的朋友，網友，以及觀眾，深感抱歉！本人將保留一切法律及追究權利。

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黃秋生留言力撐

及後，李婉華再發文指近年溫哥華出現嚴重網絡欺凌，發放假新聞互相攻擊，直言移居當地20年多罕見的風氣：「有FB群組及YouTuber，想形成一股勢力，不斷欺凌，詆毁，發放假消息及Fake News，互相攻擊，這是我生活在此20多年罕見的。希望網民眼睛是雪亮的，不可助長此歪風繼續。」

即使李婉華移民多年，但仍與圈中藝人關係密切，不少藝人好友留言慰問兼力撐，包括黃秋生留言：「婉華，駛鬼理佢哋咩？見一個删一個。佢哋就係想俾人鬧咋。好悲慘嘅人生。」

李婉華親自回覆指被冤枉騙人錢財：「佢哋做假新聞攻擊我，無端端話我呃人錢。」而梁芷珊亦有留言送安慰：「唔好影響心情，做自己事。其他人眼晴是雪亮的，你加油！」

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