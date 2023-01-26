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【不正常愛情研究所】同志「見家長」遭羞辱無仔生　胡敏芝為一個原因隱瞞藝人身份

娛樂 17:53 2023/01/26

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文頒男自爆「見家長」時被羞辱。

今晚年初五（26日）播出的《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。

為配合農曆新年，今集主題為「拜年的特別技巧」，不少拖友都會趁機帶另一半返屋企見家長，所以今集各位主持會分享見家長的見聞。

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家長認為娛樂圈複雜

拜年期間，總會跟家長飯聚閒話家常，自然話題會轉到「做盛行」，胡敏芝 話沒打算透露自己藝人身份，她說︰「我唔會講做呢行，會話做freelancer、無業人仕，係教育性質，好似呢個節目咪教育人囉。因為佢哋會覺得娛樂圈好複雜、大染缸。」

Jojo也認同很多父母覺得娛樂圈三教九流，反而要教育他們。

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  • Karen話送生果拜年易諗又得體。

當場被羞辱

至於雙性戀者文頌男即自爆「見家長」曾有不太快經歷，話說有趟跟男友父母見面，早在對方母親知道Koba的職業開始，男友母親已不停轟炸，出現「得唔得㗎？娛樂圈啲人好雜」一類問題。

當Koba親身上門拜會，言談間男友父母單刀直入問︰「想抱孫，可以點？」當場令Koba感到非常難堪，有被羞辱感覺，但又不可以發作。

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建議公眾地方見家長

最後Jojo總結經驗，呼籲各位準備見家長的男女，食飯最好到酒樓、餐廳之類的地方︰「就算佢哋想講刻薄說話，係街度都唔會太大聲。喺屋企會畀人捉住同你傾好多嘢、冇得走。」

另外討論選購拜年禮物時，Karen建議送生果，因為方便得來不用諗，雖然略為大路，但勝在易搵。至於Jojo會揀海味，非常見得人，她說︰「不過就要搵阿媽出手揀。」

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Jojo自爆早前同男友人父母外出吃飯，對方非常好客，為Jojo夾了一口魚，原來自少Jojo就不食魚︰「呢個時候就要坦白，所以我話『Auntie我揀食，由細到大都唔食魚。不過你哋叫餸唔使就我。』」

Jojo接受訪問時澄清對方並非男友︰「有埋其他朋友嘅，好多人，當同auntie、uncle吹水。」另外，講起食魚Susuca原來都是同路人，非常抗拒話一食魚就嘔。

撰文 : TOPick柴犬出動

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