【家庭健康】夫妻老咗就要分床瞓？　研究揭分床瞓婚姻更和睦

▲ 外國研究揭示，夫妻分床瞓，婚姻關係會更和睦。

夫妻關係理應是十分緊密，但有網民指出，家中許多長輩諸如父母、老爺奶奶，都是習慣分房或分床睡覺，質疑「係咪老咗就係咁」。有網民便回應，自分床睡後，睡眠質素大大改善，直言「一試愛上」。而外國一項研究也指出，夫妻分床睡更有利身體健康，連帶婚姻也可更為和睦。

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有網民日前在網上討論區「親子王國」以《老咗就要分床瞓？？》為題發帖，指自己的父母、老爺奶奶、叔公叔婆等，都是分房或分床睡，因而疑惑「係咪老咗就係咁」。帖文隨即引起網民踴躍留言議論，有網民表示：「自己父母係。。。我和老公就分被瞓，可能係第一步」也有網民稱，自與另一半分被睡眠後，感到不少好處，點擊睇更多留言：

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英國《每日郵報》曾引述一項由床墊公司發布的調查指出，1/6的伴侶選擇分床睡覺，理由不是因為他們不再愛對方，而是受到一方打鼻鼾、不停轉身，或對方遲過自己入睡，影響睡眠等因素影響，選擇分床睡覺，目的是渴望睡個好覺。

德國帕拉塞爾蘇斯醫科大學在2016年亦曾進行研究分析，表明睡眠問題和婚姻關係問題往往同時發生，睡眠不好的人離婚率更高，如果一個人睡眠不好，他們缺乏同理心，更愛爭論。

從事睡眠研究工作35年的Neil Stanley博士直言，他不僅和伴侶分床睡，而且是分房睡眠。他曾在05年進行一項研究，發現夫妻間1/3的睡眠障礙是由伴侶造成的，這種睡眠障礙對身體健康和婚姻和諧的影響非常大。

他亦補充，睡眠不佳會影響工作表現、人際關係，更會導致體重增加，增加患上糖尿病和抑鬱症的機率。在有條件的情形下，他建議應要分房睡：

兩個成年人應該有一張6英尺（約1.8米）寬的床，兩張單人床更好，這樣你可以選擇合適厚度的床墊和羽絨被。

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責任編輯：羅嘉欣