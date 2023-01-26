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【明星家居】李璨琛搬新屋迎接第二胎　客廳不及舊居寬敞Lucy夠唔夠玩？

育兒經 18:20 2023/01/26

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李璨琛為迎接第二胎舉家搬新屋，但客廳看似不及舊居寬敞。

現年47歲的李璨琛（Sam）與太太梁志瑩（Sophia）育有一女李元元（Lucy），Lucy其鬼馬可愛的形象令她成為人氣星二代。去年9月Sophia宣布懷有第二胎，上月李璨琛一家為迎接第二胎出世搬新屋，但未知是否傢俬及Lucy的玩具太多，看來不及舊居寬敞。

最新影片推介︰

4歲的Lucy即將榮升家姐，去年12月李璨琛和Sophia要執拾搬屋時，Lucy都好乖清理玩具，更因為要丟掉「失聲」Hello Kitty燈籠而爆喊。最近Lucy在新居已經安頓好，日前Sophia分享女兒在客廳跳舞的影片，可見身穿紅色唐裝的Lucy跳唱BLACKPINK歌曲《Shut Down》，地板像舊居鋪上深啡色木地板。

Lucy祝大家兔年大吉。（IG圖片）

另外在限時動態中見到Lucy忽然幫手拖地，見到新居分了客廳和飯廳，亦見到有多個房間，但未知是否傢俬及Lucy的玩具太多，目測新居不及舊居寬敞。

點擊圖片即睇新居裝橫︰

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開放式廚房油煙亂飛恐影響胎兒

而廚房疑似開放式設計，正懷孕的Sophia必須小心油煙，因在開放式廚房煮食時，廢氣和空氣污染物會隨屋飛，並會附在傢俬和衣物上，有機會影響胎兒和嬰幼兒神經發展。

點擊圖片睇闊落舊居︰

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李璨琛與梁志瑩於2012年結婚，2018年誕下女兒Lucy，僱有工人姐姐，初期居於北角寶馬臺800呎單位，單位空間闊落。Sam為了令家人住得更舒適，2021年初搬到約1,000呎單位，屋內可放置2張梳化，Lucy更擁有自己的玩具小天地。未知今次再搬新居，性格活躍的Lucy和即將出世的弟妹是否夠地方玩了！

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責任編輯︰王明芳

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