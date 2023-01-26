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【父母催婚】29歲靚女過年被催婚 爸爸：免禮金再倒貼5位數現金

親子 17:57 2023/01/26

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29歲女子被父母催婚。（影片截圖）

不少年輕人逢年過節最怕被催婚，湖南常德一名29歲的女生，大年初二當晚被父親酒桌催婚。該名父親更喊出不要禮金，再倒貼2萬元人民幣（約2.3萬港元)，引發網民熱議。

影片推介：

綜合内地媒體報道，該名父親在影片中稱，

我的要求並不高...倒貼倒貼，這句話我說的不食言。我現在有這個能力，就幫一下丫頭（女兒）。

只見外型清秀的女兒在鏡頭前低下頭。該名女兒日前回應稱，影片發出後收到好多私訊，「丈母娘說只想嫁遠一點，不要倒插門的，越遠越好。」

影片曝光後引起大批網民熱議，大批網民稱「不要催婚，愛結不結隨他們自己決定！」、「我們常德好多是這樣，我公公給了3萬，我爸媽又給我們3萬，只是希望我們過得好」。另有網民稱，「『倒貼』兩個字就充滿了不平等」、「這樣發出來，女兒很不值錢」、「彩禮可以不要，但要門當戶對」。

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責任編輯︰王明芳

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