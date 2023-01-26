【愛要及時】港男帶父母歐遊嫌兩老麻煩　母親癌逝後發現1遺物悲慟不已

▲ 港男帶父母歐遊嫌兩老麻煩，直至母親癌逝後，發現1遺物悲慟不已。

愛要及時，一名港男早前在網上發文，憶述自己曾帶著父母去歐洲旅行，兩老全程不斷批評膳食和景點，令他一度後悔帶兩人出遊。直至母親最近因癌症離世後，男事主才發現母親在相簿中，仔細記下這趟「最後旅行」的點滴，頓時感觸落淚，亦因而發帖警世，提醒大家不要等失去，才懂得珍惜。

日前，一名男網民在連登討論區以「【警世文】同老豆老母去旅行」爲題發帖，表示曾花費數萬元，帶父母去歐洲旅行，兩老在旅程中卻有諸多不滿，嫌棄當地食物「唔啱食」，一直堅稱要吃中餐。而在瑞士旅行期間，男事主帶父母品嘗芝士火鍋，雙親卻嫌味道「好苦」，並問：「點解咁濃稠，係咪要溝啲水落去。」

最新影片：

除了飲食文化差異，父母對景點的安排亦感到不滿。男事主指，為遷就父母，已放慢節奏，安排每個地方最少停留4天，但兩老嫌道路難行，寧願留在酒店休息：

再唔係就話呢個風景有咩特別啫，XXXX都有啦，使咩搭10幾個鐘頭飛機過嚟睇。

男事主又提到，在逛街時，希望購買一些當地特色產品，父母卻指「屋企樓下超市都有，使咩喺度買」，「見到牛鈴叫你買番個，你哋就話同喺$12店見到嘅『鈴鈴』有咩分別，點解要嘥幾嚿水喺度買」。他直言一心想帶父母去旅行擴闊眼界，但就認為兩老思想狹窄，遂發文勸其他網民，帶父母去旅行前要三思。

然後話鋒一轉，男事主道出，這次旅行其實是母親最後的旅行。

男事主繼而憶述，在去完旅行後，母親於年前確診患上淋巴癌，發現時已屬末期。由於母親希望能安祥地離開，故未有接受治療，臉色日漸蒼白，後期更要服用止痛藥才能入睡，至兩周前終病逝。

事主最近執拾母親遺物時，發現媽媽在旅途中雖然口中「嫌三嫌四」，卻將一家人的旅行照片沖曬出來，珍而重之放入相簿，並在照片後仔細寫上當天的經歷，包括一些趣事和為何吵架等等，其中一張更寫著「期待下次旅程」，並配上一個哈哈笑表情符號，令到事主悲慟不已：

自問自己都算堅強，但見到嗰一刻真係流晒馬尿

他最後表示，其實希望「警世」大家，是要謹記趁家人尚健在、有氣有力時，跟他們多去不同地方，建立更多回憶，「千祈唔好畀自己後悔，失去後先懂得珍惜」。

帖文發出後，不少網民認爲母親肯定很開心樓主曾帶她去很多地方遊覽，並留言為他打氣；同時有網民表示身同感受，指帶父母去旅行的確有許多不便，但認為一家人的回憶是無價。

更多網民留言請看：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣