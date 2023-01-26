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【新品速報】吳海昕試用TOSHIBA家電　文青女神感嘆工作忙早出晚歸

休閒消費 18:22 2023/01/26

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「文青女神」吳海昕（Sofiee）擔任活動嘉賓。

東芝香港有限公司（TOSHIBA）由1962年開始扎根香港，2022年剛好踏入60周年，品牌隆重其事，早前於尖沙咀K11 ATELIER Victoria Dockside 21樓舉行 "Towards Tomorrow" 2023新品巡禮。

展示旗下皇牌家電，更特別邀請新一代「文青女神」吳海昕（Sofiee）擔任活動嘉賓。Sofiee於台上試用了品牌廣受歡迎的蒸焗爐、飲水機及洗衣機。

她特別提到，3款產品的外表功能都很吸引，很適合經常工作繁忙，早出晚歸的自己及熱愛嚐鮮的母親。

她亦與嘉賓分享了使用家電的日常心得和趣事。是次活動展現了TOSHIBA產品的多樣化、全面性以及年輕一面，一站式照顧家庭需要。

吳海昕即場試用TOSHIBA皇牌三大家電。

RO座檯式飲水機

  • 東芝首部多功能飲水機, 採用創新RO逆向滲透系統, 有效去除110種有害物質*
  • 污水分離系統 , 有害物質排放至污水箱作分離
  • 淨水箱內置UVC燈, 抑制細菌滋生
  • 解決過濾、即熱及溫度調節需要，守護用家健康泉源
    *由國際認證機構SGS測試所得

RO座檯式飲水機 $3,180

纖巧蒸氣焗爐（20L）

  • 升級版20L IoT纖巧蒸氣焗爐，可連接TSmartLife APP，内設多個雲端食譜教學
  • 只需在手機按下一鍵烹飪，即可完成功能設置，非常方便簡單
  • 配備純蒸、烤焗、發酵、慢燉等37款自動功能

纖巧蒸氣焗爐（價錢待定）

T15系列超薄身前置式變頻洗衣乾衣機（洗衣8公斤/乾衣5公斤）

  • 極纖薄525mm設計，適合香港細小家居
  • 洗衣乾衣組合，一機包辦，方便快捷
  • 日本UFB超微納米泡泡技術，滲透織物纖維，去除深層污漬

T15系列超薄身前置式變頻洗衣乾衣機（價錢待定）

最新影片推介：黃子華何啟華楊偲泳專訪

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責任編緝：馮雪怡

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