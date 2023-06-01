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【TOPick診症室】小五生持續失眠6年情緒崩潰　醫生分享常見後遺症及療法

醫生診症室 16:15 2023/06/01

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小五生持續失眠6年日睡2小時情緒崩潰，醫生分享常見後遺症及療法。

香港生活壓力大，失眠已是不少都市人通病。但精神科專科醫生吳燕婷醫生卻指出，其實就算是小孩，亦有失眠問題。曾有女生求助指，自小學五年級起便有入睡困難問題，即使凌晨兩、三點，仍然相當精神，每日只睡2至3小時；至中五時，因為考試壓力下，情況更趨惡化，不但令她意志無法集中，情緒亦面臨崩潰。吳燕婷警告兒童失眠絕對不能忽視，因為會帶來深遠影響。

一個發育中的腦袋，無足夠營養、休息，可以説是發育不良，甚至可令腦細胞死亡…

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吳燕婷仍然記得，該名女生經學校轉介來求醫的首天，已看出她的言行舉止十分呆滯，每問一句，女生都需要思索一段時間，才能反應過來。而因為長期失眠關係，她指女生除了白天不能集中上堂之外，自身情緒還會經常大起大跌，十分飄忽，很小事便會動輒發怒，有時又會突然哭泣，感到焦慮，統統都是長期失眠影響的表現。

她來見我時已經中五，換句話來説，失眠已困擾她5至6年了，時好時壞，但即使較好情況，睡著時間亦不會太多，第2天都仍然會很累。

鑑於患者相當年輕，吳燕婷在這情況下，決定處方低劑量血清素，取代常用安眠藥。她解釋，因為小朋友及青少年的腦袋仍屬發育階段，自己一般會避免使用一些強勁、快速的方法，如安眠藥，讓他們發育中的腦袋失去學習機會。相反，她會建議以非藥物方式，去調節患者生活作息，讓他們重新讓細胞學習如何入睡。

因此待女生服用血清素後，眼見其情緒回復穩定，吳燕婷便開始在女生的日常日程動手腳，令她活動量有所增加，重新調節其24小時的生理時鐘。大約用了4至6個月時間，女生便恢復了可接受的睡眠時間，每天大約睡5至6小時：

許多都市人因為累，前一晚睡不好，第2日便會「頹哂」，什麼也不想做，儘量減少自己活動，其實我就要提醒病患，這是不對！其實是愈累，愈要活動及運動！

問及如何預防失眠? 吳燕婷老生常談地指，「作息要定時，營養要是足夠」；至於優良的睡眠環境，她則指不外乎「唔好有太多光，太多刺激，太多聲音，睡前1至2小時，不要經常睇手機，電腦，因藍光會刺激腦袋繼續運作，唔好過份劇烈運動。」

精神科醫生吳燕婷 (越玲瓏攝)

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記者：容惠玲

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