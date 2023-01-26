【新春金多寶】中環士丹利街投注站逾200人排隊　排隊時間平均1.5小時

▲ 中環士丹利街投注站大排展長龍。(曾耀輝攝)

六合彩新春金多寶今晚(26日)攪珠，頭獎高達8,000萬元，不少市民今日到中環士丹利街的投注站買彩票，希望發個新年財，該投注站大排長龍，目測排隊時間逾1.5小時。而新春金多寶投注額目前已逾1.6億元。

中環士丹利街馬會投注站目前人龍，由士丹利街轉出德己笠街，再轉上威靈頓街,龍尾差不多排至擺花街，估計有超過200名市民排隊。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

家住西營盤的退休人士黃先生表示，專誠來士丹利街排長龍買六合彩，原因是聽人們說該間馬會投注站曾經有人中頭獎，目前已排隊超過1小時，自己會投注約100元，希望可以發新年財，又希望今年除疫情減退可除口罩。

住鑽石山的姚小姐與母親特意來到士丹利街投注站買彩票，因母親聽說該投注站屬「幸運舖」，有市民於該投注站贏得頭獎，她會投注100元買電腦票「買個幸運」，相信要中的話買很少也會中，故不會投注太大。

根據馬會紀錄，位於中環士丹利街的投注站從1994年到現在共賣出47張頭獎彩票，因此吸引市民慕名而來。今期新春金多寶晚上9時15分截止投注，9時30分攪珠。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉