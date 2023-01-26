【伊尼舍林的女妖】哥連費路問鼎奧斯卡影帝之作　借友情決裂對照愛爾蘭內戰

▲ 《伊尼舍林的女妖》

獲今屆奧斯卡金像獎包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角等大獎共9項提名的《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin），由《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri） 馬田麥當奴（Martin McDonagh）導演執導，金球獎影帝哥連費路（Colin Farrell）與艾美獎視帝班頓基臣（Brendan Gleeson）合演。

電影以一對好友突然反目成仇為故事主線，兩大實力男星哥連費路與班頓基由頭鬥演技鬥到落尾。其實二人早在導演馬田麥當奴的首部長片《In Bruges》合演殺手，表現合拍默契十足。

導演亦一直希望再與兩大實力男星合作，做出一部超越《In Bruges》的新作，苦思努力多年，終於寫成《伊尼舍林的女妖》的劇本，角色完全為兩位好戲之人度身訂造。

▲ 《伊尼舍林的女妖》

哥連費路與班頓基臣本身相識多年份屬好友，把真正的情誼自然融入角色，演出份外令人信服。結果不負眾望，哥連費路與班頓基臣的演技大獲好評，在各大電影頒獎禮中贏得多個獎項和提名。

哥連費路今次樂於一改形象戲路，扮演戇直、土氣的愛爾蘭宅男，也是基於他對導演的欣賞和信任，大讚他的作品思想與感情兼備，處理悲喜劇的交集渾然天成恰到好處。

被譽為愛爾蘭最出色的演員之一的班頓基臣，在戲中熱愛拉小提琴，原來現實生活中也是一名音樂人，曾在《傲氣蓋天》(Michael Collins)、《亂世情天》(Cold Mountain)等電影中表演音樂，也有在愛爾蘭多個音樂場地演出。

早屬意凱莉康頓演出

導演度身訂造的角色，除一對老友主角外，帕德拉克妹妹西沃恩這個角色，他寫劇本時心目中已經選定了愛爾蘭演員凱莉康頓 (Kerry Condon)。二人剛在《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) 合作，也曾合作過舞台劇。

凱莉康頓其他為人熟悉的電影作品包括《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）、《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War），以及大熱電視劇《Better Call Saul》和《Rome》，演出別具獨特風格，又是一名好戲之人。今次既剛烈又傷痛、令人動容的演出，也為她贏得多個最佳女配角獎項和提名。

▲ 《伊尼舍林的女妖》

巴利高根搶鏡演出

在電影中飾演帕德拉克傻氣好友的巴利高根 (Barry Keoghan)，曾經與哥連費路在《蝙蝠俠》（The Batman）和《聖鹿獵殺》(The Killing of a Sacred Deer) 合作，也有參演《鄧寇克大行動》(Dunkirk)和Marvel電影《永恆族》(Eternals) ，演技鋒芒畢露。

他一直渴望與導演馬田麥當奴合作，視對方為偶像，甚至手機首頁有導演的相片！今次如願以償，搶鏡演出更獲哥連費路大讚極具天份，成為新世代最值得留意的新星之一！

最新影片推介：黃子華何啟華楊偲泳專訪

決裂友情對照愛爾蘭內戰

電影表面上是關於一對好友忽然反目成仇的小故事，但背景設定在1923年，正值愛爾蘭內戰時期。

由1922年至1923年的內戰，在獨立戰爭和愛爾蘭自由邦成立後爆發，親英國的支持者與反對者（即愛爾蘭共和軍）對戰衝突。故事以決裂友情對照愛爾蘭內戰，別具深度和寓意。導演以他最擅長的黑色幽默和悲喜交集手法，探討忠誠、友誼、分離、孤獨、憂傷、死亡和暴力等課題，深入盡現人性。

導演認為：「最有趣的是看觀眾會支持哪一方，他們會理解科爾絕交的決心，抑或同情被絕交的好人帕德拉克？」