【兔年觀音借庫】廟宇恢復「觀音開庫」設代客借庫服務　一文睇盡所有資料

▲ 觀音開庫。（資料圖片）

今年2月16日（正月廿六）是觀音借庫的日子。善信們會到觀音廟借庫，祈求增強新一年事業、財運、健康等運勢。

去年因受疫情影響，華人廟宇委員會及東華三院的觀音借庫2022活動取消現場借庫並改為網上進行。隨著防疫措施的放寬，今年東華三院恢復公眾恢復舉辦公眾「觀音開庫」活動的同時亦保留網上的形式。除了親身到廟宇或網上借庫外，華人廟宇委員會亦提供預約代客借庫的服務，善信可透過WhatsApp聯絡廟宇預約，成功預約者可於觀音開庫後（即2月17日起）到相關廟宇領取借庫物品。

本文整理了開庫日期、吉時、借庫地點、廟宇開放時間、注意事項供各位善信參考。

今年觀音借庫的日期為2023年2月16日（正月廿六），而吉時如下：

農曆 西曆 正月廿六日子、丑時 2月16日下午11時至上午3時 正月廿六日辰時 2月16日上午7時至上午9時 正月廿六日戌時 2月16日下午７時 至下午９時

東華三院

東華三院轄下4間廟宇(上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地社壇)2023年將恢復舉辦公眾「觀音開庫」活動。個別廟宇設有入場人數上限及社交距離分隔措施，所有入場人士必需配戴口罩及檢查體溫。於農曆正月期間，各廟宇當值員工會每三天均會進行一次快速新冠病毒抗原測試，以保障職員及善信健康。各廟宇「觀音開庫」活動的開放時間及排隊入場位置表列如下：

▲ 各廟宇「觀音開庫」活動的開放時間及排隊入場位置表。（東華三院網站截圖）

因應環境保護考慮，東華三院呼籲善信請勿於觀音開庫活動時段內自攜香燭祭品進入以上4間廟宇，如需香燭祭品請於各廟宇內選購。

東華三院亦宣佈上述4間廟宇(上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地社壇)將繼續舉辦網上「觀音開庫」活動，善信毋須出門，仍能準時在農曆正月廿六「觀音開庫」正日借庫。

是次網上「觀音開庫」服務將繼續採取全自助網上模式，方便又互動︰

善信只需在癸卯年正月初一（2023年1月22日）上午9時至正月廿五（2023年2月15日）正午12時期間，進入東華三院廟宇及文化推廣服務網站(https://temples.tungwahcsd.org)，免費登記成為會員，並登入網站，揀選「登記廟宇服務」，便可在心水廟宇中選用網上借庫或代善信還庫服務。

華人廟宇委員會

華人廟宇委員會今年除了開放讓善信親身到廟宇借庫外，委員會部分廟宇亦提供預約代客借庫。善信可透過WhatsApp聯絡廟宇預約，成功預約者可於觀音開庫後（即2月17日起）到相關廟宇領取借庫物品。詳情如下：

▲ 華人廟宇委員會代客借庫詳情。（華人廟宇委員會FB）

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記者：馮芷婷