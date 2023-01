【高效學習】英文不合格險留級　中六生憑3個學習法躍升第一

▲ Jennifer曾因英文不合格險留級,憑3個學習法躍升第一。

小學時期的Jennifer一直在英文科考試名列前茅,那時的她還未知道升上中學後,英文科的難度會躍升那麼多。她小學時總認為英文科並不需要花多少時間溫習,只要一直「食老本」就足夠了。直到後來她升上中學,見識到更多厲害的人後便明白,自己的英文水平不過如此。

中學時期的Jennifer顯然已經不能單靠「食老本」,去取得一個令人滿意的名次,甚至試過因為英文科考試成績太低而要面臨留級的結果。這件事過後,她清楚明白到學習英文不是一門易事,而是需要不斷努力累積的。

升上高中後,她開始在英文科訂立明確的目標,每天都會抽一些時間去學習英文,務求一星期至少能花3小時在英文科上。經過不懈的努力後,她的英文成績終於有進步。

看著我的名次由兩位數變為個位數令我充滿成功感,而且更加有動力去學習英文了!

Jennifer除了分享她的故事外,亦想和大家分享3個英文的學習心得及貼士。

最新影片︰

1. 看自己感興趣的YouTuber



相信大家對YouTube這個平台都不陌生,我們可以在裡面找到形形色色的影片。要學習英文的話,當然也不在話下。可是,YouTube裡有這麼多影片及Youtuber,我們應該如何作選擇呢?

Jennifer認為,若想認真學習英文的文法,發音等,大家可以去看看Oxford Online English及English with Cambridge這兩個較具權威性的YouTube channel。如果單純想培養語感或訓練英文聆聽能力,找幾個以英語為主要語言且自己感興趣的Youtuber定期觀看是個不錯的選擇。這樣不但能定時訓練英語聽力,也能在較輕鬆的心情下學習英文,不必感到太大的壓力。



另外,推薦兩個以英文為主要語言的香港Youtubers

● Keo Tsang

● Torres Pit托哥



每日花15分鐘學習,相信他們的影片可以讓大家更有共鳴!



2. 多與同濟相互切磋



求學路上,除了要有一個出色、會關心自己的老師,有一群和自己奮鬥的同學也十分重要。若奮鬥路上只有自己一人,難免會覺得孤單,很快便會失去動力。相反,若果擁有一群願意和自己一同努力,向著同一個目標進發的同伴,定能推動自己繼續戰鬥下去。

大家不妨想想,成功的人背後總會有一群支持自己的人。求學路上也一樣,自己一個可以做到的事有限。人是群居動物,有時候只有一群人才能發揮所有潛質,最終成功。



● 開Zoom 溫習小組(1星期開Zoom溫書1次)

● 參加Toastmaster香港菁英演講會練習說話

● 參加不同英文演講比賽(如每年青年協會舉辦的演講比賽)



3. 不要害怕犯錯 宜多學多問



Jennifer認為香港學生都有一個通病:就是十分害怕犯錯。每當老師問問題的時候,都沒有幾個同學會自願舉手,而大部分不舉手的人就是因為害怕回答錯誤的答案。其實這根本沒有甚麼大不了,人人都會有犯錯的時候,更何況只是答錯一條問題,根本不會有人在意並記上幾天。

正確的態度應該是多學多問,Jennifer相信沒有一個熱衷教學的老師會不喜歡一個經常主動問他問題的學生,當然前提是一些有意義的問題。遇到不懂的地方就發問理應是正確的學習態度,可不知為何很多香港學生都未能做到。他們大多數寧願自個埋頭苦讀,都不願意向老師請教。請記住:"There are no stupid questions, only stupid responses"。



每天花15分鐘 有系統學英文



Jennifer在Spencer Sir的課堂裡領悟到學習的樂趣,也認識到了很多志同道合的朋友。他們一起組隊,每天匯報自己的學習進度,一起努力進步—這帶給我很多動力。此外,她在課餘時間,也瀏覽了不同的英文書籍,把不懂的生字記下來,做成生字本。



Spencer每星期都會鼓勵她每天花15小時完成英文小任務,再加上寫作技巧及框架,在坊間從未聽過,亦令她對英文科更有信心。當然,她也會過濾選擇到的生字,把一些生活化的字記到腦海中,考試的時候方可運用自如。



在未來的日子,Jennifer希望透過努力,英文會奪得佳績,也不會忘記初心,保持學習的動力!

