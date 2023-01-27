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【教大校友】教大5名議員校友聚首　郭玲麗憶及開學禮第一課啟發執教

社會 06:00 2023/01/27

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同為教大校友的（左起）陸瀚民、郭玲麗、朱國強及林振昇於議事廳聚首。（教大提供圖片）

5名同為教育大學校友的立法會議員，最近接受教大刊物《超越教育》訪問，分享昔日在教大校園點滴。其中是教師出身的郭玲麗，憶及當年在教大開學禮上學到的第一課：「要做人師，不做經師」，學到教師屬終身使命，她早前亦趁立法會休會，應邀擔任不同學校的國民教育課客席講師；而主修中文教育的陸瀚民，現時在立法會不時引用《論語》論「政」，也跟昔日在教大的學習經歷有關。

事緣去年教大管理層出席立法會教育事務委員會會議，交代新教學大樓工程計劃，發言的林振昇、郭玲麗及陸瀚民均主動申報自己為教大校友，自此惺惺相惜，更相約回母校參觀。教師出身的郭玲麗至今仍記得開學禮上學到的第一課：「要做人師，不做經師」，指「若小朋友『聽不入耳』，教師也有責任」，故不斷學習及提升溝通技巧。她轉換跑道後，早前趁立法會休會時，更會回校代課，應邀到不同學校擔任國民教育課客席講師，教初小學生認識國旗和國徽，並教高小學生立法會的歷史及選舉制度變遷。

主修中文教育的陸瀚民則回憶在學時的趣事，指自己十分活躍，在開學禮、學生會競選等活動上皆見其身影。他更表示自己當時已十分喜愛論「政」，時常考究《論語》中的「政」字深意，在相關研究文章更取得甲等成績，自言會秉持「為政以德」去服務公眾。

至於持有教大學位教師教育文憑的林振昇，早年修畢教大教育文憑課程後未曾擔任教師，但他自言在教大學到的輔導技巧，現時身任勞聯主席處理勞資糾紛時，也能大派用場，並以「傳道、授業、解惑」為己任，教工友了解勞工法例及自身權益等。

在教大取得學位教師教育文憑的楊永杰，則是出身杏壇世家，常被母親問及為何放棄安穩的教師工作。他解釋，議會工作可以推動政策改變，在社會發揮更大影響力。

同為教育事務委員會委員的朱國強，則是香港教育學院的第一屆畢業生，是眾人的「大師兄」，目前亦是教大校友會主席。身兼打鼓嶺嶺英公立學校校長的他說，現時每天在可行情況下，總會先回到偏遠的「森林學校」與師生談天，再趕赴金鐘開會。

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責任編輯：馮琪雅

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