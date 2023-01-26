【財案2023】新民黨倡取消雙倍印花稅上調足球博彩稅　指再派消費券或致國際信貸降級

▲ 新民黨提倡取消雙倍印花稅。（關景騰攝）

財政預算案下月公布，新民黨提出多項措施，包括取消雙倍印花稅，上調足球博彩稅。黨主席葉劉淑儀表示，消費券只屬特殊措施，再派或會降低本港國際信貸評分。

新民黨今日與財政司司長陳茂波會面，並在下午舉行記者會，就財政預算案提出多項建議。在稅務方面，新民黨提倡取消雙倍印花稅（DSD），但保留應對短炒的額外印花稅（SSD）及海外資金買家印花稅（BSD），而持有物業的香港永久性居民，所需繳付的印花稅由劃一15%，下調至與「首置」一樣，按第二標準稅率繳交從價印花稅。新民黨亦建議，下調本港股票印花稅至0.1%。

博彩稅方面，葉劉淑儀指，過往十年，賽馬博彩投注增長輕微，同期足球博彩投注總額卻幾乎升了三倍，並在2019年首次超越了賽馬博彩投注總額，她建議應上調足球博彩稅至80%。

新民黨建議亦包括提升本港生育率方面，其指，本港生育率處於全球最低水平，比日本及新加坡低，故提出建議包括向每名新生嬰兒父母派發「新生嬰兒現金資助」20,000元；向使用卵子及精子冷藏服務的香港市民提供50,000元津貼；並優化子女免稅額等。

▲ 葉劉淑儀表示，再派消費券或會導致本港被國際評級機構降級。（關景騰攝）

至於消費券方面，葉劉淑儀表示，消費券只是特殊措施，在非常時期如「黑暴」及疫情時期幫助市民解困，但不應變成經常性措施，她解釋，香港素來有豐厚的外滙及財政儲備稱著，若本港長期出現赤字，並在赤字時仍派錢，可能會被國際評級機構降級。

葉劉淑儀續指，派發消費券時若定一個指定收入水平衡量合資格與否，會導致財政上複雜問題，審查合資格市民時需花費大量行政費用，且會衍生出不公平情況。

新民黨建議，應把資金留與有需要人士，建議綜援出「雙糧」，發放新一輪「N無人士」津貼、公屋免租一個月，及向住在劏房或居住環境惡劣的人士發放額外津貼。

投資方面，新民黨建議包括重啟「資本投資者入境計劃」，上調投資資產要求至2,000萬元，同時要求申請者必須將一定比例的資金投放在綠色金融、虛擬資產及創新科技等範疇；推動人民幣及港幣數碼化，與央行合作推動數碼化貨幣交易結算平台；促進證券市場多元發展,加快檢討創業板，研究成立新交易市場，為中小企提供全新融資渠道；

本港與內地合作方面，新民黨建議，完善與兩地專業資格互認機制，讓香港專業人士通過統一考試，取得在大灣區內執業資格；推動香港成為大灣區綜合食品貿易中心，包括設立前置清關機制、建立全程溯源系統；設立由特區政府營運的社區家庭調解中心，提供收費合理的調解服務，減少市民間的法律紛爭。

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記者：關景騰